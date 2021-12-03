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新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/12/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月03日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,446
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
264,143,151
確診累積
+80,820(較上日)		 5,247,598
死亡個案
+272(較上日)		 242,752,477
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 1,828 49,574,950 45,486,086 805,013
印度 0 34,606,541 34,037,054 469,724
巴西 0 22,105,872 21,339,118 615,020
英國 53,067 10,329,074 9,126,128 145,281
俄羅斯 0 9,703,107 8,400,117 277,640
土耳其 0 8,818,144 8,350,494 77,038
法國 0 7,725,114 7,137,512 119,227
伊朗 0 6,125,596 5,901,532 129,988
德國 2,158 6,003,082 4,979,700 102,807
阿根廷 0 5,332,629 5,194,780 116,597
西班牙 0 5,174,720 4,924,551 88,080
哥倫比亞 0 5,071,817 4,911,593 128,586
意大利 16,810 5,060,430 4,717,556 134,003
印尼 0 4,256,998 4,105,352 143,850
墨西哥 0 3,891,218 3,248,012 294,428
波蘭 0 3,596,491 3,066,218 84,656
烏克蘭 0 3,463,872 2,995,727 87,057
南非 0 2,976,613 2,850,142 89,871
菲律賓 0 2,833,473 2,769,533 48,752
荷蘭 0 2,684,734 2,128,014 19,524
美國疫情全球數據
49,574,950
確診累積
+1,828(較上日)		 805,013
死亡個案
+9(較上日)		 45,486,086
治癒人數
+1,819(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,963,418 4,888,606 74,812
德克薩斯州 0 4,339,631 4,213,538 74,332
佛羅里達州 0 3,740,726 3,564,388 61,539
紐約州 0 2,819,549 2,354,010 58,143
伊利諾伊州 0 1,815,994 1,663,910 29,432
賓夕法尼亞州 0 1,744,526 1,587,518 33,521
俄亥俄州 0 1,699,161 1,565,087 26,587
佐治亞州 0 1,666,110 1,434,825 30,571
北卡羅萊納州 0 1,537,044 1,489,392 18,776
密歇根州 0 1,494,953 1,090,933 25,798
中國大陸疫情全球數據
98,915
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,364
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,798 4,512
廣東 0 3,315 3,249 8
上海 0 2,861 2,785 7
黑龍江 0 1,995 1,950 13
雲南 0 1,710 1,607 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,607 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,453 1,429 7
福建 0 1,322 1,306 1
香港疫情全球數據
12,446
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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