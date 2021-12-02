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新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/12/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日　時間22:00）
香港疫情全球數據
12,446
確診/疑似
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
263,981,725
確診累積
+608,308(較上日)		 5,246,854
死亡個案
+7,897(較上日)		 244,412,227
治癒人數
+501,419(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 134,306 49,573,122 45,484,267 805,004
印度 9,765 34,606,541 34,037,054 469,724
巴西 11,413 22,105,872 21,339,118 615,020
英國 47,235 10,276,007 9,095,983 145,140
俄羅斯 33,389 9,703,107 8,400,117 277,640
土耳其 22,556 8,818,144 8,350,494 77,038
法國 49,610 7,725,114 7,137,512 119,227
伊朗 3,839 6,125,596 5,901,532 129,988
德國 32,628 5,953,310 4,979,700 102,552
阿根廷 1,881 5,332,629 5,194,780 116,597
西班牙 10,536 5,174,720 4,924,551 88,080
哥倫比亞 2,173 5,071,817 4,911,593 128,586
意大利 15,073 5,043,620 4,709,906 133,931
印尼 311 4,256,998 4,105,352 143,850
墨西哥 3,345 3,891,218 3,248,012 294,428
波蘭 27,354 3,596,491 3,066,218 84,656
烏克蘭 13,531 3,463,872 2,995,727 87,057
南非 8,561 2,976,613 2,850,142 89,871
菲律賓 435 2,833,473 2,769,533 48,752
荷蘭 0 2,661,691 2,120,332 19,459
美國疫情全球數據
49,573,122
確診累積
+134,306(較上日)		 805,004
死亡個案
+1,818(較上日)		 45,484,267
治癒人數
+135,579(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,137 4,963,418 4,888,606 74,812
德克薩斯州 4,654 4,339,631 4,213,538 74,332
佛羅里達州 2,096 3,740,726 3,564,388 61,539
紐約州 2,341 2,819,549 2,354,010 58,143
伊利諾伊州 6,119 1,815,994 1,663,910 29,432
賓夕法尼亞州 0 1,744,526 1,587,518 33,521
俄亥俄州 8,944 1,699,161 1,565,087 26,587
佐治亞州 1,654 1,666,110 1,434,825 30,571
北卡羅萊納州 3,039 1,537,044 1,489,392 18,776
密歇根州 19,900 1,494,953 1,090,933 25,798
中國大陸疫情全球數據
98,914
確診累積
+76(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,364
治癒人數
+37(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,798 4,512
廣東 1 3,315 3,249 8
上海 5 2,861 2,785 7
黑龍江 3 1,995 1,950 13
雲南 3 1,710 1,607 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,607 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,453 1,429 7
福建 0 1,322 1,306 1
香港疫情全球數據
12,446
確診累積
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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