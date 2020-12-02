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新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/12/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日　時間17:00）
香港疫情全球數據
6,500
確診/疑似
+103(較上日)		 110
死亡個案
+1(較上日)		 5,394
治癒人數
+33(較上日)
環球疫情全球數據
64,389,481
確診累積
+503,984(較上日)		 1,489,121
死亡個案
+10,380(較上日)		 44,454,536
治癒人數
+333,748(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 180,229 14,108,603 8,427,695 276,979
印度 15,204 9,499,710 8,932,647 138,159
巴西 52,248 6,388,526 5,712,305 173,862
俄羅斯 25,345 2,347,401 1,830,349 41,053
法國 413 2,275,429 167,915 53,506
西班牙 8,257 1,673,202 196,958 45,511
英國 13,496 1,647,230 3,589 59,148
意大利 19,347 1,620,901 784,595 56,361
阿根廷 8,037 1,432,570 1,263,251 38,928
哥倫比亞 7,986 1,324,792 1,217,647 36,934
墨西哥 8,819 1,122,362 829,817 106,765
德國 18,413 1,094,678 769,380 17,359
波蘭 0 999,924 597,589 17,599
伊朗 0 975,951 677,963 48,628
秘魯 1,623 965,228 896,978 36,031
南非 2,295 792,299 732,531 21,644
烏克蘭 13,443 778,560 384,961 13,140
土耳其 30,110 668,957 409,320 13,936
比利時 1,867 579,212 37,924 16,786
伊拉克 0 554,767 484,570 12,306
美國疫情全球數據
14,108,603
確診累積
+180,229(較上日)		 276,979
死亡個案
+2,424(較上日)		 8,427,695
治癒人數
+105,229(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 13,234 1,280,720 1,013,754 22,294
加利福尼亞州 16,893 1,251,125 585,159 19,323
佛羅里達州 8,847 1,008,166 659,384 18,683
伊利諾伊州 12,542 738,846 384,114 13,131
紐約州 7,614 694,060 443,851 34,655
佐治亞州 4,842 476,405 299,582 9,515
俄亥俄州 9,030 430,093 280,716 6,548
密歇根州 6,511 395,453 165,269 9,759
威斯康星州 4,078 391,313 319,426 3,420
田納西州 5,693 380,186 336,131 4,638
中國大陸疫情全球數據
86,551
確診累積
+8(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,649
治癒人數
+16(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,633 4,512
廣東 2 1,992 1,951 8
上海 1 1,333 1,279 7
浙江 0 1,294 1,288 1
河南 1 1,290 1,263 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 951 938 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,500
確診累積
+103(較上日)		 110
死亡個案
+1(較上日)		 5,394
治癒人數
+33(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 6 568 492 30
油尖旺區 9 446 362 3
觀塘區 12 423 351 7
沙田區 0 383 304 6
九龍城區 7 360 300 5
葵青區 3 342 294 4
屯門區 4 335 293 16
深水埗區 5 319 251 12
元朗區 0 317 282 5
東區 4 302 238 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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