上一篇文章
【美國大選】特朗普擬角逐2024年大選「四年後再見」
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|6,397
確診/疑似
0(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,361
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|64,337,485
確診累積
+451,988(較上日)
|1,488,016
死亡個案
+9,275(較上日)
|44,404,367
治癒人數
+283,579(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|180,113
|14,108,487
|8,427,458
|276,976
|印度
|15,204
|9,499,710
|8,932,647
|138,159
|巴西
|52,248
|6,388,526
|5,712,305
|173,862
|俄羅斯
|0
|2,322,056
|1,803,467
|40,464
|法國
|413
|2,275,429
|167,915
|53,506
|西班牙
|8,257
|1,673,202
|196,958
|45,511
|英國
|13,496
|1,647,230
|3,589
|59,148
|意大利
|19,347
|1,620,901
|784,595
|56,361
|阿根廷
|8,037
|1,432,570
|1,263,251
|38,928
|哥倫比亞
|7,986
|1,324,792
|1,217,647
|36,934
|墨西哥
|8,819
|1,122,362
|829,817
|106,765
|德國
|18,413
|1,094,678
|769,380
|17,359
|波蘭
|0
|999,924
|597,589
|17,599
|伊朗
|0
|975,951
|677,963
|48,628
|秘魯
|1,623
|965,228
|896,978
|36,031
|南非
|2,295
|792,299
|732,531
|21,644
|烏克蘭
|0
|765,117
|370,677
|12,962
|土耳其
|30,110
|668,957
|409,320
|13,936
|比利時
|1,867
|579,212
|37,924
|16,786
|伊拉克
|0
|554,767
|484,570
|12,306
|美國疫情全球數據
|14,108,487
確診累積
+180,113(較上日)
|276,976
死亡個案
+2,421(較上日)
|8,427,458
治癒人數
+104,992(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|13,234
|1,280,720
|1,013,754
|22,294
|加利福尼亞州
|16,893
|1,251,125
|585,159
|19,323
|佛羅里達州
|8,847
|1,008,166
|659,384
|18,683
|伊利諾伊州
|12,542
|738,846
|384,114
|13,131
|紐約州
|7,614
|694,060
|443,851
|34,655
|佐治亞州
|4,842
|476,405
|299,582
|9,515
|俄亥俄州
|9,030
|430,093
|280,716
|6,548
|密歇根州
|6,511
|395,453
|165,269
|9,759
|威斯康星州
|4,078
|391,313
|319,426
|3,420
|田納西州
|5,693
|380,186
|336,131
|4,638
|中國大陸疫情全球數據
|86,547
確診累積
+4(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,646
治癒人數
+13(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,633
|4,512
|廣東
|2
|1,992
|1,951
|8
|上海
|1
|1,333
|1,279
|7
|浙江
|0
|1,294
|1,288
|1
|河南
|1
|1,290
|1,263
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|951
|938
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,397
確診累積
0(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,361
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|6
|568
|492
|30
|油尖旺區
|9
|446
|362
|3
|觀塘區
|12
|423
|351
|7
|沙田區
|0
|383
|304
|6
|九龍城區
|7
|360
|300
|5
|葵青區
|3
|342
|294
|4
|屯門區
|4
|335
|293
|16
|深水埗區
|5
|319
|251
|12
|元朗區
|0
|317
|282
|5
|東區
|4
|302
|238
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫