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新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/12/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月02日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,440
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
263,383,920
確診累積
+10,503(較上日)		 5,239,014
死亡個案
+57(較上日)		 242,196,964
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 49,438,816 45,348,688 803,186
印度 0 34,596,776 34,028,506 469,247
巴西 0 22,094,459 21,321,631 614,754
英國 0 10,228,772 9,062,561 144,969
俄羅斯 0 9,669,718 8,364,932 276,419
土耳其 0 8,795,588 8,326,381 76,842
法國 0 7,675,504 7,125,024 119,131
伊朗 0 6,121,757 5,892,574 129,912
德國 0 5,920,682 4,937,600 102,403
阿根廷 0 5,330,748 5,193,691 116,589
西班牙 0 5,164,184 4,923,140 88,052
哥倫比亞 0 5,069,644 4,909,572 128,528
意大利 0 5,028,547 4,700,449 133,828
印尼 0 4,256,687 4,104,964 143,840
墨西哥 0 3,887,873 3,245,219 294,246
波蘭 0 3,569,137 3,048,528 84,153
烏克蘭 0 3,450,341 2,972,192 86,532
南非 0 2,968,052 2,849,558 89,843
菲律賓 0 2,833,038 2,768,999 48,712
荷蘭 0 2,661,691 2,120,332 19,459
美國疫情全球數據
49,438,816
確診累積
0(較上日)		 803,186
死亡個案
0(較上日)		 45,348,688
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,958,281 4,883,573 74,708
德克薩斯州 0 4,334,977 4,177,970 74,234
佛羅里達州 0 3,738,630 3,561,193 61,539
紐約州 0 2,817,208 2,348,908 58,099
伊利諾伊州 0 1,809,875 1,661,345 29,376
賓夕法尼亞州 0 1,744,526 1,580,597 33,521
俄亥俄州 0 1,690,217 1,559,671 26,587
佐治亞州 0 1,664,456 1,428,226 30,510
北卡羅萊納州 0 1,534,005 1,489,392 18,740
密歇根州 0 1,475,053 1,090,933 25,399
中國大陸疫情全球數據
98,838
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,327
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,797 4,512
廣東 0 3,314 3,248 8
上海 0 2,856 2,782 7
黑龍江 0 1,992 1,947 13
雲南 0 1,707 1,603 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,602 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,453 1,426 7
福建 0 1,322 1,306 1
香港疫情全球數據
12,440
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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