下一篇文章
【Omicron變種】日本要求停售前往當地機票 變相全面鎖國
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|12,440
確診/疑似
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
+2(較上日)
|環球疫情全球數據
|263,295,744
確診累積
+593,076(較上日)
|5,238,364
死亡個案
+8,153(較上日)
|243,888,478
治癒人數
+577,167(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|127,843
|49,428,913
|45,346,898
|803,045
|印度
|8,954
|34,596,776
|34,028,506
|469,247
|巴西
|9,710
|22,094,459
|21,321,631
|614,754
|英國
|39,713
|10,228,772
|9,062,561
|144,969
|俄羅斯
|32,837
|9,669,718
|8,364,932
|276,419
|土耳其
|25,216
|8,795,588
|8,326,381
|76,842
|法國
|47,177
|7,675,504
|7,125,024
|119,131
|伊朗
|4,312
|6,121,757
|5,892,574
|129,912
|德國
|35,882
|5,881,423
|4,937,600
|102,137
|阿根廷
|2,332
|5,330,748
|5,193,691
|116,589
|西班牙
|10,261
|5,164,184
|4,923,140
|88,052
|哥倫比亞
|2,296
|5,069,644
|4,909,572
|128,528
|意大利
|12,757
|5,028,547
|4,700,449
|133,828
|印尼
|278
|4,256,687
|4,104,964
|143,840
|墨西哥
|3,307
|3,887,873
|3,245,219
|294,246
|波蘭
|29,076
|3,569,137
|3,048,528
|84,153
|烏克蘭
|11,960
|3,450,341
|2,972,192
|86,532
|南非
|4,373
|2,968,052
|2,849,558
|89,843
|菲律賓
|304
|2,833,038
|2,768,999
|48,712
|荷蘭
|0
|2,643,176
|2,112,703
|19,414
|美國疫情全球數據
|49,428,913
確診累積
+127,843(較上日)
|803,045
死亡個案
+1,719(較上日)
|45,346,898
治癒人數
+194,325(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,542
|4,958,281
|4,883,573
|74,708
|德克薩斯州
|7,179
|4,334,977
|4,177,970
|74,234
|佛羅里達州
|1,632
|3,738,630
|3,561,193
|61,539
|紐約州
|6,615
|2,817,208
|2,348,908
|58,099
|伊利諾伊州
|5,714
|1,809,875
|1,661,345
|29,376
|賓夕法尼亞州
|5,766
|1,736,920
|1,580,597
|33,421
|俄亥俄州
|6,745
|1,690,217
|1,559,671
|26,587
|佐治亞州
|1,461
|1,664,456
|1,428,226
|30,510
|北卡羅萊納州
|1,755
|1,534,005
|1,489,392
|18,740
|密歇根州
|0
|1,475,053
|1,090,933
|25,399
|中國大陸疫情全球數據
|98,838
確診累積
+93(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,327
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,797
|4,512
|廣東
|4
|3,314
|3,248
|8
|上海
|3
|2,856
|2,782
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,947
|13
|雲南
|8
|1,707
|1,603
|2
|河南
|0
|1,637
|1,542
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,602
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,453
|1,426
|7
|福建
|1
|1,322
|1,306
|1
|香港疫情全球數據
|12,440
確診累積
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,136
治癒人數
+2(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫