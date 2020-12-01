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新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2020/12/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日　時間18:00）
香港疫情全球數據
6,397
確診/疑似
+82(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,360
治癒人數
+16(較上日)
環球疫情全球數據
63,758,976
確診累積
+422,873(較上日)		 1,476,451
死亡個案
+7,621(較上日)		 43,935,997
治癒人數
+337,727(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 162,231 13,920,035 8,316,122 274,332
印度 14,161 9,463,254 8,889,585 137,659
巴西 21,538 6,336,278 5,601,804 173,165
俄羅斯 26,402 2,322,056 1,803,467 40,464
法國 4,443 2,275,016 167,913 52,819
西班牙 18,753 1,664,945 196,958 45,069
英國 12,420 1,633,733 3,570 58,545
意大利 16,376 1,601,554 757,507 55,576
阿根廷 5,726 1,424,533 1,257,227 38,730
哥倫比亞 8,430 1,316,806 1,210,489 36,766
墨西哥 6,472 1,113,543 823,586 105,940
德國 8,327 1,071,345 749,219 16,862
波蘭 9,113 999,924 597,589 17,599
秘魯 1,075 963,605 894,741 35,966
伊朗 0 962,070 668,151 48,246
南非 2,302 790,004 731,242 21,535
烏克蘭 12,774 765,117 370,677 12,962
土耳其 31,219 638,847 404,727 13,746
比利時 746 577,345 37,474 16,645
伊拉克 0 552,549 482,674 12,258
美國疫情全球數據
13,920,035
確診累積
+162,231(較上日)		 274,332
死亡個案
+1,180(較上日)		 8,316,122
治癒人數
+115,626(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 13,479 1,267,486 1,001,641 22,057
加利福尼亞州 16,491 1,234,232 578,522 19,210
佛羅里達州 6,659 999,319 656,287 18,599
伊利諾伊州 6,190 726,304 377,936 12,985
紐約州 7,335 686,446 442,991 34,577
佐治亞州 2,047 471,563 298,940 9,452
俄亥俄州 6,631 421,063 271,326 6,429
密歇根州 10,790 388,942 165,269 9,564
威斯康星州 2,534 387,235 315,086 3,313
田納西州 7,975 374,493 328,710 4,602
中國大陸疫情全球數據
86,543
確診累積
+13(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,632
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,633 4,512
廣東 1 1,990 1,950 8
上海 2 1,332 1,277 7
浙江 0 1,294 1,288 1
河南 0 1,289 1,262 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 1 951 938 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,397
確診累積
+82(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,360
治癒人數
+16(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 4 562 492 30
油尖旺區 3 437 359 3
觀塘區 8 411 350 7
沙田區 7 383 303 6
九龍城區 3 353 298 5
葵青區 3 339 292 4
屯門區 4 331 292 16
元朗區 4 317 282 5
深水埗區 2 314 251 12
東區 4 298 238 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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