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【英國疫情】高文浩拒列接種疫苗 為進入特定場所條件
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|6,397
確診/疑似
+82(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,360
治癒人數
+16(較上日)
|環球疫情全球數據
|63,758,976
確診累積
+422,873(較上日)
|1,476,451
死亡個案
+7,621(較上日)
|43,935,997
治癒人數
+337,727(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|162,231
|13,920,035
|8,316,122
|274,332
|印度
|14,161
|9,463,254
|8,889,585
|137,659
|巴西
|21,538
|6,336,278
|5,601,804
|173,165
|俄羅斯
|26,402
|2,322,056
|1,803,467
|40,464
|法國
|4,443
|2,275,016
|167,913
|52,819
|西班牙
|18,753
|1,664,945
|196,958
|45,069
|英國
|12,420
|1,633,733
|3,570
|58,545
|意大利
|16,376
|1,601,554
|757,507
|55,576
|阿根廷
|5,726
|1,424,533
|1,257,227
|38,730
|哥倫比亞
|8,430
|1,316,806
|1,210,489
|36,766
|墨西哥
|6,472
|1,113,543
|823,586
|105,940
|德國
|8,327
|1,071,345
|749,219
|16,862
|波蘭
|9,113
|999,924
|597,589
|17,599
|秘魯
|1,075
|963,605
|894,741
|35,966
|伊朗
|0
|962,070
|668,151
|48,246
|南非
|2,302
|790,004
|731,242
|21,535
|烏克蘭
|12,774
|765,117
|370,677
|12,962
|土耳其
|31,219
|638,847
|404,727
|13,746
|比利時
|746
|577,345
|37,474
|16,645
|伊拉克
|0
|552,549
|482,674
|12,258
|美國疫情全球數據
|13,920,035
確診累積
+162,231(較上日)
|274,332
死亡個案
+1,180(較上日)
|8,316,122
治癒人數
+115,626(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|13,479
|1,267,486
|1,001,641
|22,057
|加利福尼亞州
|16,491
|1,234,232
|578,522
|19,210
|佛羅里達州
|6,659
|999,319
|656,287
|18,599
|伊利諾伊州
|6,190
|726,304
|377,936
|12,985
|紐約州
|7,335
|686,446
|442,991
|34,577
|佐治亞州
|2,047
|471,563
|298,940
|9,452
|俄亥俄州
|6,631
|421,063
|271,326
|6,429
|密歇根州
|10,790
|388,942
|165,269
|9,564
|威斯康星州
|2,534
|387,235
|315,086
|3,313
|田納西州
|7,975
|374,493
|328,710
|4,602
|中國大陸疫情全球數據
|86,543
確診累積
+13(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,632
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,633
|4,512
|廣東
|1
|1,990
|1,950
|8
|上海
|2
|1,332
|1,277
|7
|浙江
|0
|1,294
|1,288
|1
|河南
|0
|1,289
|1,262
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|1
|951
|938
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,397
確診累積
+82(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,360
治癒人數
+16(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|4
|562
|492
|30
|油尖旺區
|3
|437
|359
|3
|觀塘區
|8
|411
|350
|7
|沙田區
|7
|383
|303
|6
|九龍城區
|3
|353
|298
|5
|葵青區
|3
|339
|292
|4
|屯門區
|4
|331
|292
|16
|元朗區
|4
|317
|282
|5
|深水埗區
|2
|314
|251
|12
|東區
|4
|298
|238
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫