  • 19°C
香港時間 : 20211201日 (三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/12/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日　時間17:00）
香港疫情全球數據
12,437
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,134
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
263,199,726
確診累積
+497,058(較上日)		 5,237,046
死亡個案
+6,835(較上日)		 243,835,810
治癒人數
+524,499(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 127,843 49,428,913 45,346,898 803,045
印度 8,954 34,596,776 34,028,506 469,247
巴西 9,710 22,094,459 21,321,631 614,754
英國 39,713 10,228,772 9,062,561 144,969
俄羅斯 32,837 9,669,718 8,364,932 276,419
土耳其 25,216 8,795,588 8,326,381 76,842
法國 47,177 7,675,504 7,125,024 119,131
伊朗 0 6,117,445 5,883,470 129,830
德國 35,882 5,881,423 4,937,600 102,137
阿根廷 2,332 5,330,748 5,193,691 116,589
西班牙 10,261 5,164,184 4,923,140 88,052
哥倫比亞 2,296 5,069,644 4,909,572 128,528
意大利 12,757 5,028,547 4,700,449 133,828
印尼 0 4,256,409 4,104,657 143,830
墨西哥 3,307 3,887,873 3,245,219 294,246
波蘭 0 3,540,061 3,038,451 83,583
烏克蘭 11,960 3,450,341 2,972,192 86,532
南非 4,373 2,968,052 2,849,558 89,843
菲律賓 304 2,833,038 2,768,999 48,712
荷蘭 0 2,643,176 2,112,703 19,414
美國疫情全球數據
49,428,913
確診累積
+127,843(較上日)		 803,045
死亡個案
+1,719(較上日)		 45,346,898
治癒人數
+194,325(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,542 4,958,281 4,883,573 74,708
德克薩斯州 7,179 4,334,977 4,177,970 74,234
佛羅里達州 1,632 3,738,630 3,561,193 61,539
紐約州 6,615 2,817,208 2,348,908 58,099
伊利諾伊州 5,714 1,809,875 1,661,345 29,376
賓夕法尼亞州 5,766 1,736,920 1,580,597 33,421
俄亥俄州 6,745 1,690,217 1,559,671 26,587
佐治亞州 1,461 1,664,456 1,428,226 30,510
北卡羅萊納州 1,755 1,534,005 1,489,392 18,740
密歇根州 0 1,475,053 1,090,933 25,399
中國大陸疫情全球數據
98,837
確診累積
+92(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,327
治癒人數
+30(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,797 4,512
廣東 4 3,314 3,248 8
上海 3 2,856 2,782 7
黑龍江 0 1,992 1,947 13
雲南 8 1,707 1,603 2
河南 0 1,637 1,542 22
江蘇 0 1,619 1,602 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,453 1,426 7
福建 1 1,322 1,306 1
香港疫情全球數據
12,437
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,134
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【Omicron變種】以色列兩醫生打第3針仍確診 其中一人從倫敦返國

下一篇文章

【日本皇室】愛子公主20歲生日 周末舉辦成年禮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說
【Omicron變種】現有疫苗有無效？兩大藥廠這樣說
【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離
【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離
英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請
英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請
【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線
【英國王室】傳英女王一舉動 成哈里梅根脫離導火線
Rihanna搶盡查理斯風頭 封巴巴多斯國家英雄
Rihanna搶盡查理斯風頭 封巴巴多斯國家英雄
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款