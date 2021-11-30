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【新冠疫苗】美國聯邦法院裁定強制接種越權 暫緩10紅州執行
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|12,437
確診/疑似
+6(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,134
治癒人數
+9(較上日)
|環球疫情全球數據
|262,552,083
確診累積
+533,559(較上日)
|5,228,375
死亡個案
+6,582(較上日)
|243,200,310
治癒人數
+506,992(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|200,718
|49,301,070
|45,152,573
|801,326
|印度
|6,990
|34,587,822
|34,018,299
|468,980
|巴西
|3,843
|22,084,749
|21,304,115
|614,428
|英國
|42,144
|10,189,059
|9,025,773
|144,810
|俄羅斯
|32,648
|9,636,881
|8,329,253
|275,193
|土耳其
|24,317
|8,770,372
|8,301,883
|76,635
|法國
|8,279
|7,628,327
|7,113,263
|119,016
|伊朗
|0
|6,113,192
|5,873,441
|129,711
|德國
|30,403
|5,825,543
|4,893,300
|101,652
|阿根廷
|1,968
|5,328,416
|5,192,404
|116,554
|西班牙
|22,911
|5,153,923
|4,920,879
|88,008
|哥倫比亞
|1,975
|5,067,348
|4,907,484
|128,473
|意大利
|7,972
|5,015,790
|4,692,408
|133,739
|印尼
|0
|4,256,112
|4,104,333
|143,819
|墨西哥
|724
|3,884,566
|3,242,947
|293,950
|波蘭
|0
|3,520,961
|3,022,771
|83,055
|烏克蘭
|10,554
|3,438,381
|2,946,032
|85,975
|南非
|2,273
|2,963,679
|2,849,439
|89,822
|菲律賓
|359
|2,832,734
|2,768,389
|48,545
|馬來西亞
|4,087
|2,627,903
|2,532,036
|30,370
|美國疫情全球數據
|49,301,070
確診累積
+200,718(較上日)
|801,326
死亡個案
+1,908(較上日)
|45,152,573
治癒人數
+185,440(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|14,756
|4,951,739
|4,877,148
|74,591
|德克薩斯州
|8,127
|4,327,798
|4,172,878
|74,164
|佛羅里達州
|5,461
|3,736,998
|3,556,692
|61,538
|紐約州
|8,541
|2,810,593
|2,343,218
|58,032
|伊利諾伊州
|19,261
|1,804,161
|1,659,360
|29,349
|賓夕法尼亞州
|5,252
|1,731,154
|1,575,350
|33,308
|俄亥俄州
|5,731
|1,683,472
|1,554,018
|26,483
|佐治亞州
|3,504
|1,662,995
|1,379,555
|30,471
|北卡羅萊納州
|8,172
|1,532,250
|1,477,280
|18,714
|密歇根州
|27,823
|1,475,053
|1,090,933
|25,399
|中國大陸疫情全球數據
|98,745
確診累積
+63(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,296
治癒人數
+43(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,797
|4,512
|廣東
|9
|3,310
|3,244
|8
|上海
|0
|2,853
|2,782
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,943
|13
|雲南
|2
|1,699
|1,601
|2
|河南
|0
|1,637
|1,541
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,602
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,453
|1,423
|7
|福建
|1
|1,321
|1,304
|1
|香港疫情全球數據
|12,437
確診累積
+6(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,134
治癒人數
+9(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫