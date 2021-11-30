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新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2021/11/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日　時間09:00）
香港疫情全球數據
12,431
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
262,369,918
確診累積
+351,394(較上日)		 5,225,085
死亡個案
+3,292(較上日)		 241,256,337
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 159,398 49,259,750 45,108,895 800,902
印度 2,765 34,583,597 34,008,183 468,790
巴西 3,843 22,084,749 21,304,115 614,428
英國 42,144 10,189,059 9,025,773 144,810
俄羅斯 0 9,604,233 8,295,811 273,964
土耳其 24,317 8,770,372 8,301,883 76,635
法國 8,279 7,628,327 7,113,263 119,016
伊朗 0 6,113,192 5,873,441 129,711
德國 30,403 5,825,543 4,852,800 101,652
阿根廷 1,968 5,328,416 5,192,404 116,554
西班牙 22,911 5,153,923 4,920,879 88,008
哥倫比亞 1,975 5,067,348 4,907,484 128,473
意大利 7,972 5,015,790 4,692,408 133,739
印尼 0 4,256,112 4,104,333 143,819
墨西哥 0 3,883,842 3,240,521 293,897
波蘭 0 3,520,961 3,022,771 83,055
烏克蘭 0 3,427,827 2,920,714 85,414
南非 2,273 2,963,679 2,849,439 89,822
菲律賓 0 2,832,375 2,767,585 48,501
馬來西亞 4,087 2,627,903 2,532,036 30,370
美國疫情全球數據
49,259,750
確診累積
+159,398(較上日)		 800,902
死亡個案
+1,484(較上日)		 45,108,895
治癒人數
+141,762(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 14,039 4,951,022 4,876,435 74,587
德克薩斯州 0 4,319,671 4,163,010 74,017
佛羅里達州 5,461 3,736,998 3,556,692 61,538
紐約州 0 2,802,052 2,336,964 57,967
伊利諾伊州 19,261 1,804,161 1,659,360 29,349
賓夕法尼亞州 5,252 1,731,154 1,570,570 33,308
俄亥俄州 5,731 1,683,472 1,554,018 26,483
佐治亞州 3,504 1,662,995 1,379,555 30,471
北卡羅萊納州 8,172 1,532,250 1,477,280 18,714
密歇根州 27,823 1,475,053 1,090,933 25,399
中國大陸疫情全球數據
98,682
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,253
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,797 4,512
廣東 0 3,301 3,244 8
上海 0 2,853 2,782 7
黑龍江 0 1,992 1,933 13
雲南 2 1,699 1,601 2
河南 0 1,637 1,541 22
江蘇 0 1,619 1,602 0
浙江 0 1,501 1,486 1
河北 0 1,453 1,423 7
福建 0 1,320 1,304 1
香港疫情全球數據
12,431
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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