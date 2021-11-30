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【Omicron變種】葡超球會比蘭倫斯爆疫 共13人確診
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|12,431
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,125
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|262,018,524
確診累積
0(較上日)
|5,221,793
死亡個案
0(較上日)
|242,693,318
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|49,100,352
|44,967,133
|799,418
|印度
|0
|34,580,832
|34,008,183
|468,790
|巴西
|0
|22,080,906
|21,293,314
|614,314
|英國
|0
|10,146,915
|8,985,054
|144,775
|俄羅斯
|0
|9,604,233
|8,295,811
|273,964
|土耳其
|0
|8,746,055
|8,278,610
|76,446
|法國
|0
|7,620,048
|7,100,810
|118,894
|伊朗
|0
|6,113,192
|5,873,441
|129,711
|德國
|0
|5,795,140
|4,852,800
|101,467
|阿根廷
|0
|5,326,448
|5,191,054
|116,529
|西班牙
|0
|5,131,012
|4,914,286
|87,955
|哥倫比亞
|0
|5,065,373
|4,905,431
|128,437
|意大利
|0
|5,007,818
|4,687,701
|133,674
|印尼
|0
|4,256,112
|4,104,333
|143,819
|墨西哥
|0
|3,883,842
|3,240,521
|293,897
|波蘭
|0
|3,520,961
|3,022,771
|83,055
|烏克蘭
|0
|3,427,827
|2,920,714
|85,414
|南非
|0
|2,961,406
|2,847,771
|89,797
|菲律賓
|0
|2,832,375
|2,767,585
|48,501
|馬來西亞
|0
|2,623,816
|2,527,052
|30,309
|美國疫情全球數據
|49,100,352
確診累積
0(較上日)
|799,418
死亡個案
0(較上日)
|44,967,133
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,936,983
|4,862,567
|74,416
|德克薩斯州
|0
|4,319,671
|4,163,010
|74,017
|佛羅里達州
|0
|3,731,537
|3,531,721
|61,147
|紐約州
|0
|2,802,052
|2,336,964
|57,967
|伊利諾伊州
|0
|1,784,900
|1,649,136
|29,258
|賓夕法尼亞州
|0
|1,725,902
|1,570,570
|33,283
|俄亥俄州
|0
|1,677,741
|1,550,522
|26,483
|佐治亞州
|0
|1,659,491
|1,379,555
|30,358
|北卡羅萊納州
|0
|1,524,078
|1,477,280
|18,676
|密歇根州
|0
|1,447,230
|1,075,956
|25,244
|中國大陸疫情全球數據
|98,682
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,253
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,797
|4,512
|廣東
|0
|3,301
|3,244
|8
|上海
|0
|2,853
|2,774
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,933
|13
|雲南
|0
|1,697
|1,597
|2
|河南
|0
|1,637
|1,540
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,602
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,486
|1
|河北
|0
|1,453
|1,420
|7
|福建
|0
|1,320
|1,304
|1
|香港疫情全球數據
|12,431
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,125
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫