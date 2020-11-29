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新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2020/11/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日　時間22:00）
香港疫情全球數據
6,239
確診/疑似
+115(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,340
治癒人數
+12(較上日)
環球疫情全球數據
62,829,491
確診累積
+543,247(較上日)		 1,461,691
死亡個案
+8,227(較上日)		 43,227,741
治癒人數
+362,723(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 146,770 13,611,893 8,130,961 272,269
印度 42,754 9,406,995 8,819,896 136,878
巴西 51,922 6,290,272 5,581,436 172,637
俄羅斯 26,683 2,269,316 1,761,457 39,527
法國 12,580 2,260,789 166,715 52,212
西班牙 0 1,646,192 196,958 44,668
英國 15,890 1,609,150 3,514 58,127
意大利 26,315 1,564,532 720,861 54,363
阿根廷 6,098 1,413,375 1,242,877 38,322
哥倫比亞 9,103 1,299,613 1,197,204 36,401
墨西哥 10,008 1,100,683 813,254 105,459
德國 13,845 1,052,494 722,300 16,410
波蘭 11,482 985,075 559,429 17,029
秘魯 2,044 960,368 891,004 35,879
伊朗 12,950 948,749 658,292 47,874
南非 3,198 785,139 723,347 21,439
烏克蘭 13,271 742,105 354,556 12,613
土耳其 30,103 578,347 396,227 13,373
比利時 3,619 574,448 37,238 16,461
伊拉克 1,614 550,435 480,903 12,224
美國疫情全球數據
13,611,893
確診累積
+146,770(較上日)		 272,269
死亡個案
+1,172(較上日)		 8,130,961
治癒人數
+95,985(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 6,096 1,241,934 980,622 21,918
加利福尼亞州 11,119 1,201,784 563,992 19,131
佛羅里達州 6,277 985,297 651,008 18,442
伊利諾伊州 7,873 712,936 368,872 12,838
紐約州 5,751 672,393 441,191 34,473
佐治亞州 3,038 467,564 294,857 9,424
俄亥俄州 6,895 406,703 261,353 6,378
威斯康星州 5,033 380,870 306,770 3,285
密歇根州 8,351 378,152 165,269 9,467
田納西州 6,750 363,466 323,376 4,541
中國大陸疫情全球數據
86,512
確診累積
+10(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,597
治癒人數
+19(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,630 4,512
廣東 0 1,988 1,947 8
上海 3 1,325 1,267 7
浙江 0 1,294 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 937 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,239
確診累積
+115(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,340
治癒人數
+12(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 6 552 492 30
油尖旺區 6 428 356 3
觀塘區 9 395 350 7
沙田區 7 366 301 6
九龍城區 3 342 298 5
葵青區 4 331 290 4
屯門區 6 325 291 16
元朗區 3 308 281 5
深水埗區 5 307 251 12
東區 7 284 236 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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