上一篇文章
【美國大選結果】拜登1月20日就職禮 特朗普打算送「賀禮」（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|6,239
確診/疑似
+115(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,340
治癒人數
+12(較上日)
|環球疫情全球數據
|62,796,411
確診累積
+510,167(較上日)
|1,461,184
死亡個案
+7,720(較上日)
|43,185,126
治癒人數
+320,108(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|145,231
|13,610,354
|8,129,867
|272,254
|印度
|28,798
|9,393,039
|8,802,267
|136,733
|巴西
|51,922
|6,290,272
|5,581,436
|172,637
|俄羅斯
|26,683
|2,269,316
|1,761,457
|39,527
|法國
|12,580
|2,260,789
|166,715
|52,212
|西班牙
|0
|1,646,192
|196,958
|44,668
|英國
|15,881
|1,609,141
|3,500
|58,127
|意大利
|26,315
|1,564,532
|720,861
|54,363
|阿根廷
|6,098
|1,413,375
|1,242,877
|38,322
|哥倫比亞
|9,103
|1,299,613
|1,197,204
|36,401
|墨西哥
|10,008
|1,100,683
|813,254
|105,459
|德國
|13,845
|1,052,494
|719,422
|16,377
|波蘭
|11,482
|985,075
|559,429
|17,029
|秘魯
|2,044
|960,368
|891,004
|35,879
|伊朗
|12,950
|948,749
|658,292
|47,874
|南非
|3,198
|785,139
|723,347
|21,439
|烏克蘭
|13,271
|742,105
|354,556
|12,613
|土耳其
|30,103
|578,347
|396,227
|13,373
|比利時
|3,619
|574,448
|37,238
|16,461
|智利
|0
|548,941
|523,792
|15,322
|美國疫情全球數據
|13,610,354
確診累積
+145,231(較上日)
|272,254
死亡個案
+1,157(較上日)
|8,129,867
治癒人數
+94,891(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|6,096
|1,241,934
|980,622
|21,918
|加利福尼亞州
|11,119
|1,201,784
|563,992
|19,131
|佛羅里達州
|6,277
|985,297
|651,008
|18,442
|伊利諾伊州
|7,873
|712,936
|368,872
|12,838
|紐約州
|5,751
|672,393
|441,191
|34,473
|佐治亞州
|3,038
|467,564
|294,857
|9,424
|俄亥俄州
|6,895
|406,703
|261,353
|6,378
|威斯康星州
|5,033
|380,870
|306,770
|3,285
|密歇根州
|8,351
|378,152
|165,269
|9,467
|田納西州
|6,750
|363,466
|323,376
|4,541
|中國大陸疫情全球數據
|86,512
確診累積
+10(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,595
治癒人數
+17(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,630
|4,512
|廣東
|0
|1,988
|1,947
|8
|上海
|3
|1,325
|1,267
|7
|浙江
|0
|1,294
|1,283
|1
|河南
|0
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|937
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,239
確診累積
+115(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,340
治癒人數
+12(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|6
|552
|492
|30
|油尖旺區
|6
|428
|356
|3
|觀塘區
|9
|395
|350
|7
|沙田區
|7
|366
|301
|6
|九龍城區
|3
|342
|298
|5
|葵青區
|4
|331
|290
|4
|屯門區
|6
|325
|291
|16
|元朗區
|3
|308
|281
|5
|深水埗區
|5
|307
|251
|12
|東區
|7
|284
|236
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫