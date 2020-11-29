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伊朗首席核科學家遭暗殺 總統魯哈尼指控以色列策劃
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|6,124
確診/疑似
0(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,328
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|62,533,840
確診累積
+247,596(較上日)
|1,456,883
死亡個案
+3,419(較上日)
|43,005,949
治癒人數
+140,931(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|112,140
|13,577,263
|8,109,623
|272,076
|印度
|26,550
|9,390,791
|8,799,249
|136,705
|巴西
|0
|6,238,350
|5,581,436
|171,998
|法國
|12,580
|2,260,789
|166,715
|52,212
|俄羅斯
|0
|2,242,633
|1,739,470
|39,068
|西班牙
|0
|1,646,192
|196,958
|44,668
|英國
|15,876
|1,609,136
|3,481
|58,127
|意大利
|26,315
|1,564,532
|720,861
|54,363
|阿根廷
|0
|1,407,277
|1,235,257
|38,216
|哥倫比亞
|0
|1,290,510
|1,189,499
|36,214
|墨西哥
|0
|1,090,675
|803,581
|104,873
|德國
|1,749
|1,040,398
|711,000
|16,352
|波蘭
|0
|973,593
|538,273
|16,746
|秘魯
|0
|958,324
|888,815
|35,839
|伊朗
|0
|935,799
|648,831
|47,486
|南非
|3,198
|785,139
|723,347
|21,439
|烏克蘭
|0
|728,834
|350,189
|12,485
|土耳其
|30,103
|578,347
|396,227
|13,373
|比利時
|0
|570,829
|37,238
|16,339
|智利
|0
|548,941
|523,792
|15,322
|美國疫情全球數據
|13,577,263
確診累積
+112,140(較上日)
|272,076
死亡個案
+979(較上日)
|8,109,623
治癒人數
+74,647(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|2,553
|1,238,391
|979,140
|21,912
|加利福尼亞州
|3,513
|1,194,178
|560,757
|19,106
|佛羅里達州
|6,277
|985,297
|651,008
|18,442
|伊利諾伊州
|7,873
|712,936
|368,872
|12,838
|紐約州
|5,003
|671,645
|440,567
|34,461
|佐治亞州
|3,038
|467,564
|294,857
|9,424
|俄亥俄州
|6,895
|406,703
|261,353
|6,378
|威斯康星州
|5,033
|380,870
|306,770
|3,285
|密歇根州
|8,351
|378,152
|165,269
|9,467
|田納西州
|6,750
|363,466
|323,376
|4,541
|中國大陸疫情全球數據
|86,502
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,578
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,630
|4,512
|廣東
|0
|1,988
|1,947
|8
|上海
|0
|1,322
|1,257
|7
|浙江
|0
|1,294
|1,283
|1
|河南
|0
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|937
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,124
確診累積
0(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,328
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|6
|552
|492
|30
|油尖旺區
|6
|428
|356
|3
|觀塘區
|9
|395
|350
|7
|沙田區
|7
|366
|301
|6
|九龍城區
|3
|342
|298
|5
|葵青區
|4
|331
|290
|4
|屯門區
|6
|325
|291
|16
|元朗區
|3
|308
|281
|5
|深水埗區
|5
|307
|251
|12
|東區
|7
|284
|236
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫