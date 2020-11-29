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新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/11/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日　時間04:00）
香港疫情全球數據
6,124
確診/疑似
0(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,328
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
62,483,164
確診累積
+196,920(較上日)		 1,456,424
死亡個案
+2,960(較上日)		 42,982,422
治癒人數
+117,404(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 81,800 13,546,923 8,088,599 271,833
印度 26,550 9,390,791 8,799,249 136,705
巴西 0 6,238,350 5,581,436 171,998
法國 0 2,248,209 166,715 52,212
俄羅斯 0 2,242,633 1,739,470 39,068
西班牙 0 1,646,192 196,958 44,668
英國 15,876 1,609,136 3,481 58,127
意大利 26,315 1,564,532 720,861 54,363
阿根廷 0 1,407,277 1,235,257 38,216
哥倫比亞 0 1,290,510 1,189,499 36,214
墨西哥 0 1,090,675 803,581 104,873
德國 0 1,038,649 711,000 16,272
波蘭 0 973,593 538,273 16,746
秘魯 0 958,324 888,815 35,839
伊朗 0 935,799 648,831 47,486
南非 0 781,941 722,876 21,378
烏克蘭 0 728,834 350,189 12,485
土耳其 30,103 578,347 396,227 13,373
比利時 0 570,829 37,238 16,339
智利 0 548,941 523,792 15,322
美國疫情全球數據
13,546,923
確診累積
+81,800(較上日)		 271,833
死亡個案
+736(較上日)		 8,088,599
治癒人數
+53,623(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,235,838 976,808 21,834
加利福尼亞州 0 1,190,665 560,153 19,099
佛羅里達州 6,277 985,297 651,008 18,442
伊利諾伊州 7,873 712,936 364,639 12,838
紐約州 5,003 671,645 440,567 34,461
佐治亞州 3,038 467,564 294,857 9,424
俄亥俄州 6,895 406,703 261,353 6,378
威斯康星州 5,033 380,870 306,770 3,285
密歇根州 8,351 378,152 165,269 9,467
北卡羅萊納州 3,444 357,958 293,555 5,219
中國大陸疫情全球數據
86,502
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,578
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,630 4,512
廣東 0 1,988 1,947 8
上海 0 1,322 1,257 7
浙江 0 1,294 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 937 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,124
確診累積
0(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,328
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 6 552 492 30
油尖旺區 6 428 356 3
觀塘區 9 395 350 7
沙田區 7 366 301 6
九龍城區 3 342 298 5
葵青區 4 331 290 4
屯門區 6 325 291 16
元朗區 3 308 281 5
深水埗區 5 307 251 12
東區 7 284 236 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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