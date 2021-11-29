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新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/11/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,428
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
261,671,951
確診累積
+53,429(較上日)		 5,217,319
死亡個案
+202(較上日)		 240,669,245
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 49,077,695 44,945,586 799,312
印度 0 34,572,523 33,998,278 468,554
巴西 0 22,076,863 21,288,281 614,236
英國 36,507 10,146,915 8,985,054 144,775
俄羅斯 0 9,570,373 8,268,111 272,755
土耳其 0 8,724,400 8,258,603 76,233
法國 0 7,588,400 7,098,647 118,871
伊朗 0 6,108,882 5,863,248 129,629
德國 0 5,774,923 4,823,700 101,395
阿根廷 0 5,325,560 5,189,507 116,517
西班牙 0 5,131,012 4,914,286 87,955
哥倫比亞 0 5,063,177 4,903,231 128,394
意大利 12,927 5,007,818 4,687,701 133,674
印尼 0 4,255,936 4,103,914 143,808
墨西哥 0 3,882,792 3,238,558 293,859
波蘭 0 3,507,828 3,000,312 83,037
烏克蘭 0 3,422,023 2,910,237 85,117
南非 0 2,958,548 2,847,083 89,791
菲律賓 0 2,831,807 2,766,816 48,361
馬來西亞 0 2,619,577 2,522,045 30,280
美國疫情全球數據
49,077,695
確診累積
0(較上日)		 799,312
死亡個案
0(較上日)		 44,945,586
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,935,609 4,861,216 74,393
德克薩斯州 0 4,319,671 4,163,010 74,017
佛羅里達州 0 3,731,537 3,531,721 61,147
紐約州 0 2,796,237 2,331,291 57,944
伊利諾伊州 0 1,784,900 1,649,136 29,258
賓夕法尼亞州 0 1,721,743 1,566,786 33,251
俄亥俄州 0 1,673,496 1,547,187 26,483
佐治亞州 0 1,659,491 1,379,555 30,358
北卡羅萊納州 0 1,524,078 1,477,280 18,676
密歇根州 0 1,447,230 1,075,956 25,244
中國大陸疫情全球數據
98,650
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,210
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,797 4,512
廣東 0 3,297 3,241 8
上海 0 2,847 2,768 7
黑龍江 0 1,992 1,933 13
雲南 0 1,691 1,594 2
河南 0 1,637 1,540 22
江蘇 0 1,619 1,602 0
浙江 0 1,501 1,465 1
河北 0 1,453 1,417 7
福建 0 1,320 1,304 1
香港疫情全球數據
12,428
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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