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伊朗首席核科學家遭暗殺 總統魯哈尼指控以色列策劃
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|6,124
確診/疑似
0(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,328
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|62,373,306
確診累積
+87,062(較上日)
|1,454,998
死亡個案
+1,534(較上日)
|42,894,304
治癒人數
+29,286(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14,463
|13,479,586
|8,034,976
|271,181
|印度
|0
|9,364,241
|8,773,103
|136,401
|巴西
|0
|6,238,350
|5,581,436
|171,998
|法國
|0
|2,248,209
|165,493
|51,999
|俄羅斯
|0
|2,242,633
|1,739,470
|39,068
|西班牙
|0
|1,646,192
|196,958
|44,668
|英國
|11,912
|1,605,172
|3,477
|58,030
|意大利
|26,315
|1,564,532
|720,861
|54,363
|阿根廷
|0
|1,407,277
|1,235,257
|38,216
|哥倫比亞
|0
|1,290,510
|1,189,499
|36,214
|墨西哥
|0
|1,090,675
|803,581
|104,873
|德國
|0
|1,038,649
|711,000
|16,255
|波蘭
|0
|973,593
|538,273
|16,746
|秘魯
|0
|958,324
|888,815
|35,839
|伊朗
|0
|935,799
|648,831
|47,486
|南非
|0
|781,941
|722,876
|21,378
|烏克蘭
|0
|728,834
|350,189
|12,485
|土耳其
|30,103
|578,347
|396,227
|13,373
|比利時
|0
|570,829
|37,238
|16,339
|智利
|0
|548,941
|523,792
|15,322
|美國疫情全球數據
|13,479,586
確診累積
+14,463(較上日)
|271,181
死亡個案
+84(較上日)
|8,034,976
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|0
|1,235,838
|976,808
|21,834
|加利福尼亞州
|0
|1,190,665
|560,153
|19,099
|佛羅里達州
|0
|979,020
|649,316
|18,363
|伊利諾伊州
|0
|705,063
|364,639
|12,686
|紐約州
|0
|666,642
|440,567
|34,437
|佐治亞州
|0
|464,526
|292,678
|9,380
|俄亥俄州
|0
|399,808
|254,775
|6,346
|威斯康星州
|0
|375,837
|301,541
|3,257
|密歇根州
|0
|369,801
|152,267
|9,357
|北卡羅萊納州
|3,444
|357,958
|293,555
|5,219
|中國大陸疫情全球數據
|86,502
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,578
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,630
|4,512
|廣東
|0
|1,988
|1,947
|8
|上海
|0
|1,322
|1,257
|7
|浙江
|0
|1,294
|1,283
|1
|河南
|0
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|937
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,124
確診累積
0(較上日)
|109
死亡個案
0(較上日)
|5,328
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|546
|490
|30
|油尖旺區
|0
|422
|355
|3
|觀塘區
|0
|386
|350
|7
|沙田區
|0
|359
|301
|6
|九龍城區
|0
|339
|298
|5
|葵青區
|0
|327
|289
|4
|屯門區
|0
|319
|291
|16
|元朗區
|0
|305
|281
|5
|深水埗區
|0
|302
|250
|12
|東區
|0
|277
|236
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫