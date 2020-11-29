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新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/11/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日　時間01:00）
香港疫情全球數據
6,124
確診/疑似
0(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,328
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
62,373,306
確診累積
+87,062(較上日)		 1,454,998
死亡個案
+1,534(較上日)		 42,894,304
治癒人數
+29,286(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14,463 13,479,586 8,034,976 271,181
印度 0 9,364,241 8,773,103 136,401
巴西 0 6,238,350 5,581,436 171,998
法國 0 2,248,209 165,493 51,999
俄羅斯 0 2,242,633 1,739,470 39,068
西班牙 0 1,646,192 196,958 44,668
英國 11,912 1,605,172 3,477 58,030
意大利 26,315 1,564,532 720,861 54,363
阿根廷 0 1,407,277 1,235,257 38,216
哥倫比亞 0 1,290,510 1,189,499 36,214
墨西哥 0 1,090,675 803,581 104,873
德國 0 1,038,649 711,000 16,255
波蘭 0 973,593 538,273 16,746
秘魯 0 958,324 888,815 35,839
伊朗 0 935,799 648,831 47,486
南非 0 781,941 722,876 21,378
烏克蘭 0 728,834 350,189 12,485
土耳其 30,103 578,347 396,227 13,373
比利時 0 570,829 37,238 16,339
智利 0 548,941 523,792 15,322
美國疫情全球數據
13,479,586
確診累積
+14,463(較上日)		 271,181
死亡個案
+84(較上日)		 8,034,976
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,235,838 976,808 21,834
加利福尼亞州 0 1,190,665 560,153 19,099
佛羅里達州 0 979,020 649,316 18,363
伊利諾伊州 0 705,063 364,639 12,686
紐約州 0 666,642 440,567 34,437
佐治亞州 0 464,526 292,678 9,380
俄亥俄州 0 399,808 254,775 6,346
威斯康星州 0 375,837 301,541 3,257
密歇根州 0 369,801 152,267 9,357
北卡羅萊納州 3,444 357,958 293,555 5,219
中國大陸疫情全球數據
86,502
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,578
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,630 4,512
廣東 0 1,988 1,947 8
上海 0 1,322 1,257 7
浙江 0 1,294 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 937 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,124
確診累積
0(較上日)		 109
死亡個案
0(較上日)		 5,328
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 546 490 30
油尖旺區 0 422 355 3
觀塘區 0 386 350 7
沙田區 0 359 301 6
九龍城區 0 339 298 5
葵青區 0 327 289 4
屯門區 0 319 291 16
元朗區 0 305 281 5
深水埗區 0 302 250 12
東區 0 277 236 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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