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【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|12,428
確診/疑似
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,125
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|261,558,931
確診累積
+376,334(較上日)
|5,216,923
死亡個案
+5,307(較上日)
|242,327,941
治癒人數
+340,151(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|21,635
|49,077,695
|44,945,586
|799,312
|印度
|8,774
|34,572,523
|33,998,278
|468,554
|巴西
|9,233
|22,076,863
|21,288,281
|614,236
|英國
|39,567
|10,110,408
|8,951,833
|144,724
|俄羅斯
|33,548
|9,570,373
|8,268,111
|272,755
|土耳其
|23,759
|8,724,400
|8,258,603
|76,233
|法國
|37,218
|7,588,400
|7,098,647
|118,871
|伊朗
|3,781
|6,108,882
|5,863,248
|129,629
|德國
|19,987
|5,744,517
|4,823,700
|101,340
|阿根廷
|1,521
|5,325,560
|5,189,507
|116,517
|西班牙
|0
|5,131,012
|4,914,286
|87,955
|哥倫比亞
|2,620
|5,063,177
|4,903,231
|128,394
|意大利
|12,869
|4,994,891
|4,682,318
|133,627
|印尼
|264
|4,255,936
|4,103,914
|143,808
|墨西哥
|2,956
|3,882,792
|3,238,558
|293,859
|波蘭
|20,574
|3,507,828
|3,000,312
|83,037
|烏克蘭
|7,483
|3,422,023
|2,910,237
|85,117
|南非
|3,220
|2,958,548
|2,847,083
|89,791
|菲律賓
|630
|2,831,807
|2,766,816
|48,361
|馬來西亞
|5,097
|2,619,577
|2,522,045
|30,280
|美國疫情全球數據
|49,077,695
確診累積
+21,635(較上日)
|799,312
死亡個案
+170(較上日)
|44,945,586
治癒人數
+26,868(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|3,130
|4,935,609
|4,861,216
|74,393
|德克薩斯州
|0
|4,319,671
|4,163,010
|74,017
|佛羅里達州
|0
|3,731,537
|3,531,721
|61,147
|紐約州
|3,557
|2,796,237
|2,331,291
|57,944
|伊利諾伊州
|0
|1,784,900
|1,649,136
|29,258
|賓夕法尼亞州
|0
|1,721,743
|1,566,786
|33,251
|俄亥俄州
|4,222
|1,673,496
|1,547,187
|26,483
|佐治亞州
|0
|1,659,491
|1,379,555
|30,358
|北卡羅萊納州
|0
|1,524,078
|1,477,280
|18,676
|密歇根州
|0
|1,447,230
|1,075,956
|25,244
|中國大陸疫情全球數據
|98,650
確診累積
+42(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,210
治癒人數
+39(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,797
|4,512
|廣東
|3
|3,297
|3,241
|8
|上海
|5
|2,847
|2,768
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,933
|13
|雲南
|8
|1,691
|1,594
|2
|河南
|0
|1,637
|1,540
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,602
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,417
|7
|福建
|0
|1,320
|1,304
|1
|香港疫情全球數據
|12,428
確診累積
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,125
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫