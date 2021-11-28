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新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/11/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日　時間22:00）
香港疫情全球數據
12,428
確診/疑似
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
261,558,931
確診累積
+376,334(較上日)		 5,216,923
死亡個案
+5,307(較上日)		 242,327,941
治癒人數
+340,151(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 21,635 49,077,695 44,945,586 799,312
印度 8,774 34,572,523 33,998,278 468,554
巴西 9,233 22,076,863 21,288,281 614,236
英國 39,567 10,110,408 8,951,833 144,724
俄羅斯 33,548 9,570,373 8,268,111 272,755
土耳其 23,759 8,724,400 8,258,603 76,233
法國 37,218 7,588,400 7,098,647 118,871
伊朗 3,781 6,108,882 5,863,248 129,629
德國 19,987 5,744,517 4,823,700 101,340
阿根廷 1,521 5,325,560 5,189,507 116,517
西班牙 0 5,131,012 4,914,286 87,955
哥倫比亞 2,620 5,063,177 4,903,231 128,394
意大利 12,869 4,994,891 4,682,318 133,627
印尼 264 4,255,936 4,103,914 143,808
墨西哥 2,956 3,882,792 3,238,558 293,859
波蘭 20,574 3,507,828 3,000,312 83,037
烏克蘭 7,483 3,422,023 2,910,237 85,117
南非 3,220 2,958,548 2,847,083 89,791
菲律賓 630 2,831,807 2,766,816 48,361
馬來西亞 5,097 2,619,577 2,522,045 30,280
美國疫情全球數據
49,077,695
確診累積
+21,635(較上日)		 799,312
死亡個案
+170(較上日)		 44,945,586
治癒人數
+26,868(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 3,130 4,935,609 4,861,216 74,393
德克薩斯州 0 4,319,671 4,163,010 74,017
佛羅里達州 0 3,731,537 3,531,721 61,147
紐約州 3,557 2,796,237 2,331,291 57,944
伊利諾伊州 0 1,784,900 1,649,136 29,258
賓夕法尼亞州 0 1,721,743 1,566,786 33,251
俄亥俄州 4,222 1,673,496 1,547,187 26,483
佐治亞州 0 1,659,491 1,379,555 30,358
北卡羅萊納州 0 1,524,078 1,477,280 18,676
密歇根州 0 1,447,230 1,075,956 25,244
中國大陸疫情全球數據
98,650
確診累積
+42(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,210
治癒人數
+39(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,797 4,512
廣東 3 3,297 3,241 8
上海 5 2,847 2,768 7
黑龍江 0 1,992 1,933 13
雲南 8 1,691 1,594 2
河南 0 1,637 1,540 22
江蘇 0 1,619 1,602 0
浙江 0 1,501 1,465 1
河北 0 1,453 1,417 7
福建 0 1,320 1,304 1
香港疫情全球數據
12,428
確診累積
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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