  • 21°C
香港時間 : 20201128日 (六) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/11/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日　時間20:00）
香港疫情全球數據
6,124
確診/疑似
+84(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,328
治癒人數
+15(較上日)
環球疫情全球數據
62,220,928
確診累積
+580,850(較上日)		 1,452,575
死亡個案
+10,139(較上日)		 42,813,390
治癒人數
+362,215(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 187,527 13,454,343 8,031,902 271,029
印度 25,438 9,351,224 8,759,969 136,238
巴西 33,780 6,238,350 5,581,436 171,998
法國 12,568 2,248,209 165,493 51,999
俄羅斯 27,100 2,242,633 1,739,470 39,068
西班牙 8,348 1,646,192 196,958 44,668
英國 14,823 1,593,260 3,477 57,648
意大利 28,342 1,538,217 696,647 53,677
阿根廷 7,846 1,407,277 1,235,257 38,216
哥倫比亞 10,023 1,290,510 1,189,499 36,214
墨西哥 12,081 1,090,675 803,581 104,873
德國 20,819 1,038,649 706,769 16,172
波蘭 15,177 973,593 538,273 16,746
秘魯 1,977 958,324 888,815 35,839
伊朗 13,402 935,799 648,831 47,486
南非 3,370 781,941 722,876 21,378
烏克蘭 16,585 728,834 350,189 12,485
比利時 3,297 570,829 37,238 16,339
土耳其 44,506 548,244 392,616 13,191
智利 0 547,243 522,259 15,278
美國疫情全球數據
13,454,343
確診累積
+187,527(較上日)		 271,029
死亡個案
+1,337(較上日)		 8,031,902
治癒人數
+94,655(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 4,585 1,235,838 976,808 21,834
加利福尼亞州 15,958 1,190,665 560,153 19,099
佛羅里達州 17,344 979,020 649,316 18,363
伊利諾伊州 7,574 705,063 364,639 12,686
紐約州 8,005 666,642 440,567 34,437
佐治亞州 3,009 464,526 292,678 9,380
俄亥俄州 17,065 399,808 254,775 6,346
威斯康星州 1,300 375,837 301,541 3,257
密歇根州 17,368 369,801 152,267 9,357
田納西州 4,340 356,716 318,523 4,526
中國大陸疫情全球數據
86,501
確診累積
+6(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,578
治癒人數
+24(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,630 4,512
廣東 0 1,988 1,947 8
上海 0 1,322 1,257 7
浙江 1 1,294 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 937 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
6,124
確診累積
+84(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,328
治癒人數
+15(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 7 546 490 30
油尖旺區 8 422 355 3
觀塘區 8 386 350 7
沙田區 9 359 301 6
九龍城區 5 339 298 5
葵青區 7 327 289 4
屯門區 1 319 291 16
元朗區 3 305 281 5
深水埗區 9 302 250 12
東區 5 277 236 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

伊朗首席核科學家遭暗殺 總統魯哈尼指控以色列策劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話
【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話
【美國大選結果】特朗普上訴遭駁回 拜登擬任黑人掌CIA（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普上訴遭駁回 拜登擬任黑人掌CIA（不斷更新）
南韓：北韓物價升匯率波動 金正恩處決匯商巨頭
南韓：北韓物價升匯率波動 金正恩處決匯商巨頭
【美國大選】特朗普首暗示肯離開白宮 只要這情況發生
【美國大選】特朗普首暗示肯離開白宮 只要這情況發生
【美國大選】特朗普清洗國防委員會 基辛格等促放生中國成員被炒
【美國大選】特朗普清洗國防委員會 基辛格等促放生中國成員被炒
新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間20:00）