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【美國疫情】突破1300萬確診 洛杉磯縣頒居家令
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|6,124
確診/疑似
+84(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,328
治癒人數
+15(較上日)
|環球疫情全球數據
|62,156,719
確診累積
+516,641(較上日)
|1,450,929
死亡個案
+8,493(較上日)
|42,745,050
治癒人數
+293,875(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|187,527
|13,454,343
|8,031,902
|271,029
|印度
|25,438
|9,351,224
|8,759,969
|136,238
|巴西
|33,780
|6,238,350
|5,581,436
|171,998
|法國
|12,568
|2,248,209
|165,493
|51,999
|俄羅斯
|27,100
|2,242,633
|1,739,470
|39,068
|西班牙
|8,348
|1,646,192
|196,958
|44,668
|英國
|14,813
|1,593,250
|3,462
|57,648
|意大利
|28,342
|1,538,217
|696,647
|53,677
|阿根廷
|7,846
|1,407,277
|1,235,257
|38,216
|哥倫比亞
|10,023
|1,290,510
|1,189,499
|36,214
|墨西哥
|12,081
|1,090,675
|803,581
|104,873
|德國
|20,819
|1,038,649
|705,213
|16,172
|波蘭
|0
|958,416
|516,636
|16,147
|秘魯
|1,977
|958,324
|888,815
|35,839
|伊朗
|0
|922,397
|640,065
|47,095
|南非
|3,370
|781,941
|722,876
|21,378
|烏克蘭
|16,294
|728,543
|349,691
|12,476
|比利時
|3,297
|570,829
|37,238
|16,339
|土耳其
|44,506
|548,244
|392,616
|13,191
|智利
|0
|547,243
|522,259
|15,278
|美國疫情全球數據
|13,454,343
確診累積
+187,527(較上日)
|271,029
死亡個案
+1,337(較上日)
|8,031,902
治癒人數
+94,655(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|4,585
|1,235,838
|976,808
|21,834
|加利福尼亞州
|15,958
|1,190,665
|560,153
|19,099
|佛羅里達州
|17,344
|979,020
|649,316
|18,363
|伊利諾伊州
|7,574
|705,063
|364,639
|12,686
|紐約州
|8,005
|666,642
|440,567
|34,437
|佐治亞州
|3,009
|464,526
|292,678
|9,380
|俄亥俄州
|17,065
|399,808
|254,775
|6,346
|威斯康星州
|1,300
|375,837
|301,541
|3,257
|密歇根州
|17,368
|369,801
|152,267
|9,357
|田納西州
|4,340
|356,716
|318,523
|4,526
|中國大陸疫情全球數據
|86,501
確診累積
+6(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,582
治癒人數
+28(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,630
|4,512
|廣東
|0
|1,988
|1,947
|8
|上海
|0
|1,322
|1,257
|7
|浙江
|1
|1,294
|1,283
|1
|河南
|0
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|937
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|6,124
確診累積
+84(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,328
治癒人數
+15(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|7
|546
|490
|30
|油尖旺區
|8
|422
|355
|3
|觀塘區
|8
|386
|350
|7
|沙田區
|9
|359
|301
|6
|九龍城區
|5
|339
|298
|5
|葵青區
|7
|327
|289
|4
|屯門區
|1
|319
|291
|16
|元朗區
|3
|305
|281
|5
|深水埗區
|9
|302
|250
|12
|東區
|5
|277
|236
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫