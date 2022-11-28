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法國男子拒去聚會被解僱 法院裁定公司需賠2.4萬
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|2,094,095
確診/疑似
0(較上日)
|10,692
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|646,265,192
確診累積
+128,795(較上日)
|6,637,884
死亡個案
+269(較上日)
|621,667,547
治癒人數
+173,516(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6,098
|100,465,087
|98,145,152
|1,104,755
|印度
|194
|44,672,827
|44,136,116
|530,614
|法國
|37,675
|37,677,299
|36,813,088
|158,639
|德國
|0
|36,373,164
|35,658,800
|157,495
|巴西
|5,667
|35,212,035
|34,201,418
|689,560
|美國疫情全球數據
|100,465,087
確診累積
+6,098(較上日)
|1,104,755
死亡個案
+4(較上日)
|98,145,152
治癒人數
+42,355(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|11,461,654
|11,223,129
|97,458
|德克薩斯州
|0
|8,049,636
|7,906,440
|91,893
|佛羅里達州
|0
|7,239,181
|7,114,885
|82,875
|紐約州
|3,430
|6,536,342
|6,419,131
|74,037
|伊利諾伊州
|0
|3,860,866
|3,760,253
|40,247
|中國大陸疫情全球數據
|311,624
確診累積
+3,822(較上日)
|5,233
死亡個案
0(較上日)
|273,262
治癒人數
+2,103(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|18
|68,561
|63,945
|4,512
|上海
|20
|64,503
|63,753
|595
|吉林
|8
|40,387
|40,308
|5
|廣東
|1,371
|32,541
|21,196
|8
|北京
|856
|10,550
|6,140
|13
|香港疫情全球數據
|2,094,095
確診累積
0(較上日)
|10,692
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫