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新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2022/11/28

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新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日　時間13:00）
香港疫情全球數據
2,094,095
確診/疑似
0(較上日)		 10,692
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
646,265,192
確診累積
+128,795(較上日)		 6,637,884
死亡個案
+269(較上日)		 621,667,547
治癒人數
+173,516(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6,098 100,465,087 98,145,152 1,104,755
印度 194 44,672,827 44,136,116 530,614
法國 37,675 37,677,299 36,813,088 158,639
德國 0 36,373,164 35,658,800 157,495
巴西 5,667 35,212,035 34,201,418 689,560
美國疫情全球數據
100,465,087
確診累積
+6,098(較上日)		 1,104,755
死亡個案
+4(較上日)		 98,145,152
治癒人數
+42,355(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 11,461,654 11,223,129 97,458
德克薩斯州 0 8,049,636 7,906,440 91,893
佛羅里達州 0 7,239,181 7,114,885 82,875
紐約州 3,430 6,536,342 6,419,131 74,037
伊利諾伊州 0 3,860,866 3,760,253 40,247
中國大陸疫情全球數據
311,624
確診累積
+3,822(較上日)		 5,233
死亡個案
0(較上日)		 273,262
治癒人數
+2,103(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 18 68,561 63,945 4,512
上海 20 64,503 63,753 595
吉林 8 40,387 40,308 5
廣東 1,371 32,541 21,196 8
北京 856 10,550 6,140 13
香港疫情全球數據
2,094,095
確診累積
0(較上日)		 10,692
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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