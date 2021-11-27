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新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2021/11/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日　時間14:00）
香港疫情全球數據
12,422
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
260,955,705
確診累積
+313,633(較上日)		 5,208,060
死亡個案
+3,222(較上日)		 241,809,477
治癒人數
+251,338(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 51,180 49,050,917 44,918,718 799,138
印度 8,318 34,563,749 33,988,797 467,933
巴西 12,022 22,067,630 21,282,804 614,000
英國 49,344 10,070,841 8,912,424 144,593
俄羅斯 0 9,502,879 8,200,971 270,292
土耳其 24,002 8,700,641 8,233,500 76,041
法國 34,436 7,551,182 7,090,160 118,837
伊朗 0 6,102,056 5,841,870 129,462
德國 21,584 5,695,206 4,803,100 101,170
阿根廷 1,912 5,324,039 5,188,158 116,505
西班牙 9,912 5,131,012 4,914,286 87,955
哥倫比亞 2,660 5,060,557 4,900,602 128,343
意大利 13,681 4,982,022 4,675,867 133,537
印尼 0 4,255,268 4,103,379 143,796
墨西哥 3,445 3,879,836 3,236,518 293,614
波蘭 0 3,461,066 2,955,478 82,607
烏克蘭 0 3,400,340 2,877,021 84,149
南非 2,828 2,955,328 2,845,607 89,783
菲律賓 0 2,830,387 2,764,517 48,017
馬來西亞 5,501 2,614,480 2,516,693 30,240
美國疫情全球數據
49,050,917
確診累積
+51,180(較上日)		 799,138
死亡個案
+587(較上日)		 44,918,718
治癒人數
+52,466(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,932,479 4,858,134 74,345
德克薩斯州 0 4,319,671 4,163,010 74,017
佛羅里達州 0 3,731,537 3,531,721 61,147
紐約州 5,785 2,792,680 2,326,241 57,928
伊利諾伊州 0 1,784,900 1,649,136 29,258
賓夕法尼亞州 6,122 1,716,600 1,562,106 33,247
俄亥俄州 9,143 1,669,274 1,542,888 26,483
佐治亞州 0 1,659,491 1,379,555 30,358
北卡羅萊納州 0 1,524,078 1,477,280 18,676
密歇根州 0 1,447,230 1,075,956 25,244
中國大陸疫情全球數據
98,608
確診累積
+24(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,163
治癒人數
+50(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,796 4,512
廣東 3 3,294 3,240 8
上海 5 2,842 2,765 7
黑龍江 0 1,992 1,917 13
雲南 5 1,683 1,592 2
河南 1 1,637 1,540 22
江蘇 0 1,619 1,602 0
浙江 0 1,501 1,465 1
河北 0 1,453 1,415 7
福建 0 1,320 1,303 1
香港疫情全球數據
12,422
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,125
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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