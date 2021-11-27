下一篇文章
美示威開槍少年判無罪 議員促頒國會金質獎章表揚
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|12,422
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,125
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|260,923,021
確診累積
+280,949(較上日)
|5,207,512
死亡個案
+2,674(較上日)
|241,757,823
治癒人數
+199,684(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|50,671
|49,050,408
|44,918,420
|799,137
|印度
|0
|34,555,431
|33,977,830
|467,468
|巴西
|12,022
|22,067,630
|21,282,804
|614,000
|英國
|49,344
|10,070,841
|8,912,424
|144,593
|俄羅斯
|0
|9,502,879
|8,200,971
|270,292
|土耳其
|24,002
|8,700,641
|8,233,500
|76,041
|法國
|34,436
|7,551,182
|7,090,160
|118,837
|伊朗
|0
|6,102,056
|5,841,870
|129,462
|德國
|21,584
|5,695,206
|4,775,300
|101,170
|阿根廷
|1,912
|5,324,039
|5,188,158
|116,505
|西班牙
|9,912
|5,131,012
|4,914,286
|87,955
|哥倫比亞
|2,660
|5,060,557
|4,900,602
|128,343
|意大利
|13,681
|4,982,022
|4,675,867
|133,537
|印尼
|0
|4,255,268
|4,103,379
|143,796
|墨西哥
|3,445
|3,879,836
|3,236,518
|293,614
|波蘭
|0
|3,461,066
|2,955,478
|82,607
|烏克蘭
|0
|3,400,340
|2,877,021
|84,149
|南非
|2,828
|2,955,328
|2,845,607
|89,783
|菲律賓
|0
|2,830,387
|2,764,517
|48,017
|馬來西亞
|5,501
|2,614,480
|2,516,693
|30,240
|美國疫情全球數據
|49,050,408
確診累積
+50,671(較上日)
|799,137
死亡個案
+586(較上日)
|44,918,420
治癒人數
+52,168(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,932,479
|4,858,134
|74,345
|德克薩斯州
|0
|4,319,671
|4,163,010
|74,017
|佛羅里達州
|0
|3,731,537
|3,531,721
|61,147
|紐約州
|5,785
|2,792,680
|2,326,241
|57,928
|伊利諾伊州
|0
|1,784,900
|1,649,136
|29,258
|賓夕法尼亞州
|6,122
|1,716,600
|1,562,106
|33,247
|俄亥俄州
|9,143
|1,669,274
|1,542,888
|26,483
|佐治亞州
|0
|1,659,491
|1,379,555
|30,358
|北卡羅萊納州
|0
|1,524,078
|1,477,280
|18,676
|密歇根州
|0
|1,447,230
|1,075,956
|25,244
|中國大陸疫情全球數據
|98,608
確診累積
+24(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,163
治癒人數
+50(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,796
|4,512
|廣東
|3
|3,294
|3,240
|8
|上海
|5
|2,842
|2,765
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,917
|13
|雲南
|5
|1,683
|1,592
|2
|河南
|1
|1,637
|1,540
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,602
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,415
|7
|福建
|0
|1,320
|1,303
|1
|香港疫情全球數據
|12,422
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,125
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫