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【美國大選】特朗普首暗示肯離開白宮 只要這情況發生
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|5,948
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,300
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|61,396,248
確診累積
+355,595(較上日)
|1,438,399
死亡個案
+6,852(較上日)
|42,260,144
治癒人數
+191,335(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|97,936
|13,248,673
|7,931,704
|269,555
|印度
|18,803
|9,309,871
|8,717,709
|135,752
|巴西
|37,672
|6,204,570
|5,534,010
|171,497
|法國
|13,663
|2,235,537
|163,814
|51,041
|俄羅斯
|0
|2,187,990
|1,685,492
|38,062
|西班牙
|15,212
|1,637,844
|196,958
|44,374
|英國
|17,557
|1,578,429
|3,454
|57,128
|意大利
|29,001
|1,509,875
|661,180
|52,850
|阿根廷
|9,043
|1,399,431
|1,226,662
|37,941
|哥倫比亞
|9,496
|1,280,487
|1,181,753
|36,019
|墨西哥
|8,107
|1,078,594
|803,581
|104,242
|德國
|9,428
|1,005,307
|683,974
|15,767
|秘魯
|1,888
|956,347
|887,019
|35,785
|波蘭
|0
|941,112
|494,869
|15,568
|伊朗
|0
|908,346
|633,275
|46,689
|南非
|3,069
|778,571
|716,444
|21,289
|烏克蘭
|0
|695,755
|331,538
|12,091
|比利時
|0
|564,967
|36,569
|16,077
|智利
|1,570
|545,662
|521,247
|15,235
|伊拉克
|0
|544,670
|474,376
|12,125
|美國疫情全球數據
|13,248,673
確診累積
+97,936(較上日)
|269,555
死亡個案
+1,116(較上日)
|7,931,704
治癒人數
+60,508(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|4,434
|1,231,253
|972,380
|21,785
|加利福尼亞州
|10,133
|1,174,707
|554,779
|19,034
|佛羅里達州
|0
|961,676
|643,824
|18,255
|伊利諾伊州
|12,022
|697,489
|358,349
|12,596
|紐約州
|6,807
|658,637
|439,560
|34,389
|佐治亞州
|3,608
|461,517
|289,837
|9,336
|俄亥俄州
|0
|382,743
|242,146
|6,274
|威斯康星州
|5,095
|374,537
|296,577
|3,240
|密歇根州
|0
|352,433
|152,267
|9,170
|田納西州
|4,404
|352,376
|312,885
|4,519
|中國大陸疫情全球數據
|86,495
確診累積
+5(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,558
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,629
|4,512
|廣東
|0
|1,988
|1,943
|8
|上海
|3
|1,322
|1,253
|7
|浙江
|0
|1,293
|1,283
|1
|河南
|0
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|937
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|5,948
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,300
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|539
|488
|30
|油尖旺區
|6
|414
|355
|3
|觀塘區
|4
|378
|350
|7
|沙田區
|10
|350
|301
|6
|九龍城區
|10
|334
|298
|5
|葵青區
|9
|320
|289
|4
|屯門區
|2
|318
|291
|16
|元朗區
|1
|302
|281
|5
|深水埗區
|5
|293
|250
|12
|東區
|5
|272
|236
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫