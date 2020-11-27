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新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2020/11/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日　時間10:00）
香港疫情全球數據
5,948
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,300
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
61,396,248
確診累積
+355,595(較上日)		 1,438,399
死亡個案
+6,852(較上日)		 42,260,144
治癒人數
+191,335(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 97,936 13,248,673 7,931,704 269,555
印度 18,803 9,309,871 8,717,709 135,752
巴西 37,672 6,204,570 5,534,010 171,497
法國 13,663 2,235,537 163,814 51,041
俄羅斯 0 2,187,990 1,685,492 38,062
西班牙 15,212 1,637,844 196,958 44,374
英國 17,557 1,578,429 3,454 57,128
意大利 29,001 1,509,875 661,180 52,850
阿根廷 9,043 1,399,431 1,226,662 37,941
哥倫比亞 9,496 1,280,487 1,181,753 36,019
墨西哥 8,107 1,078,594 803,581 104,242
德國 9,428 1,005,307 683,974 15,767
秘魯 1,888 956,347 887,019 35,785
波蘭 0 941,112 494,869 15,568
伊朗 0 908,346 633,275 46,689
南非 3,069 778,571 716,444 21,289
烏克蘭 0 695,755 331,538 12,091
比利時 0 564,967 36,569 16,077
智利 1,570 545,662 521,247 15,235
伊拉克 0 544,670 474,376 12,125
美國疫情全球數據
13,248,673
確診累積
+97,936(較上日)		 269,555
死亡個案
+1,116(較上日)		 7,931,704
治癒人數
+60,508(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 4,434 1,231,253 972,380 21,785
加利福尼亞州 10,133 1,174,707 554,779 19,034
佛羅里達州 0 961,676 643,824 18,255
伊利諾伊州 12,022 697,489 358,349 12,596
紐約州 6,807 658,637 439,560 34,389
佐治亞州 3,608 461,517 289,837 9,336
俄亥俄州 0 382,743 242,146 6,274
威斯康星州 5,095 374,537 296,577 3,240
密歇根州 0 352,433 152,267 9,170
田納西州 4,404 352,376 312,885 4,519
中國大陸疫情全球數據
86,495
確診累積
+5(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,558
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,629 4,512
廣東 0 1,988 1,943 8
上海 3 1,322 1,253 7
浙江 0 1,293 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 937 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
5,948
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,300
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 539 488 30
油尖旺區 6 414 355 3
觀塘區 4 378 350 7
沙田區 10 350 301 6
九龍城區 10 334 298 5
葵青區 9 320 289 4
屯門區 2 318 291 16
元朗區 1 302 281 5
深水埗區 5 293 250 12
東區 5 272 236 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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