  • 22°C
香港時間 : 20201126日 (四) 05:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2020/11/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日　時間05:00）
香港疫情全球數據
5,867
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,295
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
60,659,193
確診累積
+226,259(較上日)		 1,424,322
死亡個案
+4,462(較上日)		 41,717,313
治癒人數
+125,679(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 99,347 13,078,172 7,761,423 267,547
印度 19,712 9,264,820 8,677,986 135,245
巴西 6,370 6,127,819 5,509,645 170,199
法國 15,482 2,221,608 162,130 50,700
俄羅斯 0 2,162,503 1,660,419 37,538
西班牙 8,506 1,622,632 196,958 44,037
英國 18,213 1,560,846 3,422 56,630
意大利 25,852 1,480,874 637,149 52,028
阿根廷 0 1,381,795 1,210,634 37,432
哥倫比亞 0 1,262,494 1,167,857 35,677
墨西哥 0 1,060,152 791,516 102,739
德國 8,219 983,312 657,108 15,288
秘魯 0 952,439 882,600 35,685
波蘭 0 924,422 469,527 14,988
伊朗 0 894,385 625,606 46,207
南非 0 772,252 716,444 21,083
烏克蘭 0 680,132 321,460 11,857
比利時 0 561,803 36,569 15,938
智利 0 544,092 520,180 15,138
伊拉克 0 542,187 472,054 12,086
美國疫情全球數據
13,078,172
確診累積
+99,347(較上日)		 267,547
死亡個案
+1,262(較上日)		 7,761,423
治癒人數
+58,925(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,212,127 956,998 21,417
加利福尼亞州 6,607 1,157,119 552,424 18,898
佛羅里達州 8,376 961,676 643,824 18,255
伊利諾伊州 11,378 685,467 354,398 12,440
紐約州 4,720 650,554 439,004 34,326
佐治亞州 3,177 457,909 287,866 9,297
俄亥俄州 10,835 382,743 242,146 6,274
威斯康星州 5,469 369,442 290,969 3,178
密歇根州 4,687 352,433 152,267 9,170
田納西州 2,118 347,972 308,566 4,466
中國大陸疫情全球數據
86,469
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,527
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 0 1,984 1,941 8
上海 0 1,314 1,249 7
浙江 0 1,293 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 936 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
5,867
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,295
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 6 539 488 30
油尖旺區 4 408 355 3
觀塘區 4 374 350 7
沙田區 6 340 300 6
九龍城區 7 324 298 5
屯門區 1 316 291 16
葵青區 3 311 289 4
元朗區 1 301 281 5
深水埗區 9 288 250 12
東區 8 267 236 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美國大選結果】拜登總得票逾8000萬 賓夕法尼亞確認勝出（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間05:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間05:00）
【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧
【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【美國大選結果】拜登總得票逾8000萬 賓夕法尼亞確認勝出（不斷更新）
【美國大選結果】拜登總得票逾8000萬 賓夕法尼亞確認勝出（不斷更新）
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
【美國大選】特朗普據報不滿法律團隊 憂成員太蠢壞事
【美國大選】特朗普據報不滿法律團隊 憂成員太蠢壞事