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【美國大選結果】拜登總得票逾8000萬 賓夕法尼亞確認勝出（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|5,867
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,295
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|60,645,273
確診累積
+212,339(較上日)
|1,424,012
死亡個案
+4,152(較上日)
|41,700,647
治癒人數
+109,013(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|86,351
|13,065,176
|7,745,396
|267,282
|印度
|19,712
|9,264,820
|8,677,986
|135,245
|巴西
|6,370
|6,127,819
|5,509,645
|170,199
|法國
|15,482
|2,221,608
|162,130
|50,700
|俄羅斯
|0
|2,162,503
|1,660,419
|37,538
|西班牙
|8,506
|1,622,632
|196,958
|44,037
|英國
|18,213
|1,560,846
|3,422
|56,630
|意大利
|25,852
|1,480,874
|637,149
|52,028
|阿根廷
|0
|1,381,795
|1,210,634
|37,432
|哥倫比亞
|0
|1,262,494
|1,167,857
|35,677
|墨西哥
|0
|1,060,152
|791,516
|102,739
|德國
|7,760
|982,853
|656,796
|15,255
|秘魯
|0
|952,439
|882,600
|35,685
|波蘭
|0
|924,422
|469,527
|14,988
|伊朗
|0
|894,385
|625,606
|46,207
|南非
|0
|772,252
|716,444
|21,083
|烏克蘭
|0
|680,132
|321,460
|11,857
|比利時
|0
|561,803
|36,569
|15,938
|智利
|0
|544,092
|520,180
|15,138
|伊拉克
|0
|542,187
|472,054
|12,086
|美國疫情全球數據
|13,065,176
確診累積
+86,351(較上日)
|267,282
死亡個案
+997(較上日)
|7,745,396
治癒人數
+42,898(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|0
|1,212,127
|956,998
|21,417
|加利福尼亞州
|4,060
|1,154,572
|550,598
|18,892
|佛羅里達州
|8,376
|961,676
|643,824
|18,255
|伊利諾伊州
|11,378
|685,467
|354,398
|12,440
|紐約州
|4,720
|650,554
|439,004
|34,326
|佐治亞州
|0
|454,732
|285,536
|9,221
|俄亥俄州
|10,835
|382,743
|242,146
|6,274
|威斯康星州
|5,469
|369,442
|284,903
|3,178
|密歇根州
|0
|347,746
|152,267
|9,094
|北卡羅萊納州
|4,212
|346,506
|293,555
|5,138
|中國大陸疫情全球數據
|86,469
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,527
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|0
|1,984
|1,941
|8
|上海
|0
|1,314
|1,249
|7
|浙江
|0
|1,293
|1,283
|1
|河南
|0
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|936
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|5,867
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,295
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|6
|539
|488
|30
|油尖旺區
|4
|408
|355
|3
|觀塘區
|4
|374
|350
|7
|沙田區
|6
|340
|300
|6
|九龍城區
|7
|324
|298
|5
|屯門區
|1
|316
|291
|16
|葵青區
|3
|311
|289
|4
|元朗區
|1
|301
|281
|5
|深水埗區
|9
|288
|250
|12
|東區
|8
|267
|236
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫