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新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/11/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月26日　時間02:00）
香港疫情全球數據
5,867
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,295
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
60,537,421
確診累積
+104,487(較上日)		 1,422,041
死亡個案
+2,181(較上日)		 41,668,387
治癒人數
+76,753(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 25,316 13,004,141 7,725,131 266,587
印度 12,837 9,257,945 8,673,328 135,165
巴西 6,370 6,127,819 5,509,645 170,199
法國 243 2,206,369 160,257 50,331
俄羅斯 0 2,162,503 1,660,419 37,538
西班牙 0 1,614,126 196,958 43,668
英國 14,374 1,557,007 3,422 56,533
意大利 25,852 1,480,874 637,149 52,028
阿根廷 0 1,381,795 1,210,634 37,432
哥倫比亞 0 1,262,494 1,167,857 35,677
墨西哥 0 1,060,152 791,516 102,739
德國 4,827 979,920 656,796 15,138
秘魯 0 952,439 882,600 35,685
波蘭 0 924,422 469,527 14,988
伊朗 0 894,385 625,606 46,207
南非 0 772,252 716,444 21,083
烏克蘭 0 680,132 321,460 11,857
比利時 0 561,803 36,569 15,938
智利 0 544,092 520,180 15,138
伊拉克 0 542,187 472,054 12,086
美國疫情全球數據
13,004,141
確診累積
+25,316(較上日)		 266,587
死亡個案
+302(較上日)		 7,725,131
治癒人數
+22,633(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,212,127 956,998 21,417
加利福尼亞州 0 1,150,512 548,831 18,876
佛羅里達州 0 953,300 640,285 18,164
伊利諾伊州 0 674,089 349,392 12,262
紐約州 0 645,834 438,266 34,305
佐治亞州 0 454,732 285,536 9,221
俄亥俄州 0 371,908 236,618 6,118
威斯康星州 0 363,973 284,903 3,115
密歇根州 0 347,746 152,267 9,094
北卡羅萊納州 4,212 346,506 293,555 5,138
中國大陸疫情全球數據
86,469
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,527
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 0 1,984 1,941 8
上海 0 1,314 1,249 7
浙江 0 1,293 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 936 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
5,867
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,295
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 533 488 30
油尖旺區 0 404 352 3
觀塘區 0 370 350 7
沙田區 0 334 300 6
九龍城區 0 317 298 5
屯門區 0 315 291 16
葵青區 0 308 289 4
元朗區 0 300 280 5
深水埗區 0 279 250 12
東區 0 259 235 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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