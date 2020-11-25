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【美國大選結果】拜登總得票逾8000萬 賓夕法尼亞確認勝出（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月25日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|5,867
確診/疑似
+85(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,295
治癒人數
+21(較上日)
|環球疫情全球數據
|60,339,475
確診累積
+510,053(較上日)
|1,418,697
死亡個案
+12,106(較上日)
|41,547,946
治癒人數
+363,129(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|172,631
|12,958,802
|7,701,137
|265,986
|印度
|28,234
|9,222,216
|8,642,771
|134,743
|巴西
|33,445
|6,121,449
|5,509,645
|170,179
|法國
|10,186
|2,206,126
|160,257
|50,327
|俄羅斯
|23,675
|2,162,503
|1,660,419
|37,538
|西班牙
|7,221
|1,614,126
|196,958
|43,668
|英國
|11,342
|1,542,623
|3,410
|55,935
|意大利
|23,227
|1,455,022
|605,330
|51,306
|阿根廷
|7,164
|1,381,795
|1,210,634
|37,432
|哥倫比亞
|7,515
|1,262,494
|1,167,857
|35,677
|墨西哥
|10,794
|1,060,152
|791,516
|102,739
|德國
|14,549
|968,824
|656,400
|15,043
|秘魯
|1,882
|952,439
|882,600
|35,685
|波蘭
|15,356
|924,422
|469,527
|14,988
|伊朗
|13,843
|894,385
|625,606
|46,207
|南非
|2,493
|772,252
|716,444
|21,083
|烏克蘭
|14,164
|680,132
|321,460
|11,857
|比利時
|1,901
|561,803
|36,569
|15,938
|智利
|0
|543,087
|518,834
|15,131
|伊拉克
|0
|539,749
|469,784
|12,031
|美國疫情全球數據
|12,958,802
確診累積
+172,631(較上日)
|265,986
死亡個案
+2,087(較上日)
|7,701,137
治癒人數
+87,975(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|20,519
|1,212,127
|956,998
|21,417
|加利福尼亞州
|16,563
|1,150,512
|548,831
|18,876
|佛羅里達州
|8,555
|953,300
|640,285
|18,164
|伊利諾伊州
|9,469
|674,089
|349,392
|12,262
|紐約州
|5,478
|645,834
|438,266
|34,305
|佐治亞州
|3,676
|454,732
|285,536
|9,221
|俄亥俄州
|8,604
|371,908
|236,618
|6,118
|威斯康星州
|6,202
|363,973
|284,903
|3,115
|密歇根州
|6,782
|347,746
|152,267
|9,094
|田納西州
|1,304
|345,854
|303,234
|4,374
|中國大陸疫情全球數據
|86,469
確診累積
+5(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,527
治癒人數
+23(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|1
|1,984
|1,941
|8
|上海
|2
|1,314
|1,249
|7
|浙江
|0
|1,293
|1,283
|1
|河南
|0
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|936
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|5,867
確診累積
+85(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,295
治癒人數
+21(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|2
|533
|488
|30
|油尖旺區
|10
|404
|352
|3
|觀塘區
|1
|370
|350
|7
|沙田區
|9
|334
|300
|6
|九龍城區
|3
|317
|298
|5
|屯門區
|4
|315
|291
|16
|葵青區
|5
|308
|289
|4
|元朗區
|2
|300
|280
|5
|深水埗區
|5
|279
|250
|12
|東區
|2
|259
|235
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫