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新型冠狀肺炎全球疫情（11月25日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/11/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月25日　時間14:00）
香港疫情全球數據
5,782
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,274
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
60,200,724
確診累積
+371,302(較上日)		 1,415,667
死亡個案
+9,076(較上日)		 41,429,857
治癒人數
+245,040(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 168,833 12,955,004 7,697,269 265,891
印度 28,234 9,222,216 8,642,771 134,743
巴西 33,445 6,121,449 5,509,645 170,179
法國 10,186 2,206,126 160,257 50,324
俄羅斯 0 2,138,828 1,634,671 37,031
西班牙 7,221 1,614,126 196,958 43,668
英國 11,330 1,542,611 3,405 55,935
意大利 23,227 1,455,022 605,330 51,306
阿根廷 7,164 1,381,795 1,210,634 37,432
哥倫比亞 7,515 1,262,494 1,167,857 35,677
墨西哥 10,794 1,060,152 791,516 102,739
德國 8,917 963,192 649,070 14,965
秘魯 1,882 952,439 882,600 35,685
波蘭 0 909,066 454,717 14,314
伊朗 0 880,542 617,715 45,738
南非 2,493 772,252 716,444 21,083
烏克蘭 0 665,968 312,564 11,619
比利時 1,901 561,803 36,569 15,938
智利 0 543,087 518,834 15,131
伊拉克 0 539,749 469,784 12,031
美國疫情全球數據
12,955,004
確診累積
+168,833(較上日)		 265,891
死亡個案
+1,992(較上日)		 7,697,269
治癒人數
+84,107(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 20,519 1,212,127 956,998 21,417
加利福尼亞州 16,563 1,150,512 548,831 18,876
佛羅里達州 8,555 953,300 640,285 18,164
伊利諾伊州 9,469 674,089 349,392 12,262
紐約州 5,478 645,834 438,266 34,305
佐治亞州 3,676 454,732 285,536 9,221
俄亥俄州 8,604 371,908 236,618 6,118
威斯康星州 6,202 363,973 284,903 3,115
密歇根州 6,782 347,746 152,267 9,094
田納西州 1,304 345,854 303,234 4,374
中國大陸疫情全球數據
86,469
確診累積
+5(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,530
治癒人數
+26(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 1 1,984 1,941 8
上海 2 1,314 1,249 7
浙江 0 1,293 1,283 1
河南 0 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 936 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
5,782
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,274
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 2 533 488 30
油尖旺區 10 404 352 3
觀塘區 1 370 350 7
沙田區 9 334 300 6
九龍城區 3 317 298 5
屯門區 4 315 291 16
葵青區 5 308 289 4
元朗區 2 300 280 5
深水埗區 5 279 250 12
東區 2 259 235 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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