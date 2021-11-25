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BLACKPINK成員Lisa確診新冠 3名隊友要檢測
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月25日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|12,412
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,123
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|259,410,352
確診累積
+54,885(較上日)
|5,189,246
死亡個案
+234(較上日)
|238,981,431
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|48,835,216
|44,757,111
|796,319
|印度
|0
|34,535,763
|33,957,698
|466,584
|巴西
|0
|22,038,731
|21,247,982
|613,240
|英國
|42,435
|9,974,843
|8,834,188
|144,286
|俄羅斯
|0
|9,434,393
|8,126,376
|267,819
|土耳其
|0
|8,624,580
|8,150,235
|75,443
|法國
|0
|7,450,691
|7,062,277
|118,653
|伊朗
|0
|6,092,822
|5,819,025
|129,280
|德國
|0
|5,488,209
|4,712,900
|100,254
|阿根廷
|0
|5,317,633
|5,183,960
|116,415
|西班牙
|0
|5,103,315
|4,909,900
|87,866
|哥倫比亞
|0
|5,052,733
|4,893,420
|128,188
|意大利
|12,450
|4,954,585
|4,661,853
|133,415
|印尼
|0
|4,254,443
|4,102,700
|143,766
|墨西哥
|0
|3,867,976
|3,229,463
|292,850
|波蘭
|0
|3,406,129
|2,919,578
|81,688
|烏克蘭
|0
|3,367,461
|2,825,641
|82,913
|南非
|0
|2,948,760
|2,838,524
|89,635
|菲律賓
|0
|2,828,660
|2,763,114
|47,682
|馬來西亞
|0
|2,597,080
|2,498,345
|30,110
|美國疫情全球數據
|48,835,216
確診累積
0(較上日)
|796,319
死亡個案
0(較上日)
|44,757,111
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,928,531
|4,854,341
|74,190
|德克薩斯州
|0
|4,314,065
|4,159,197
|73,926
|佛羅里達州
|0
|3,730,014
|3,526,661
|61,147
|紐約州
|0
|2,765,061
|2,309,676
|57,785
|伊利諾伊州
|0
|1,779,842
|1,647,021
|29,234
|賓夕法尼亞州
|0
|1,696,959
|1,556,431
|33,003
|佐治亞州
|0
|1,658,363
|1,369,213
|30,298
|俄亥俄州
|0
|1,653,380
|1,530,406
|26,190
|北卡羅萊納州
|0
|1,521,760
|1,477,280
|18,642
|密歇根州
|0
|1,427,191
|1,075,956
|24,928
|中國大陸疫情全球數據
|98,546
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,952
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,796
|4,512
|廣東
|0
|3,281
|3,232
|8
|上海
|0
|2,829
|2,758
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,880
|13
|雲南
|0
|1,673
|1,580
|2
|河南
|0
|1,636
|1,535
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,601
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,401
|7
|福建
|0
|1,319
|1,302
|1
|香港疫情全球數據
|12,412
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,123
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫