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新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/11/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日　時間22:00）
香港疫情全球數據
12,412
確診/疑似
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,123
治癒人數
+24(較上日)
環球疫情全球數據
259,302,316
確診累積
+607,410(較上日)		 5,188,744
死亡個案
+8,520(較上日)		 240,634,683
治癒人數
+512,646(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 80,231 48,835,216 44,757,111 796,319
印度 9,283 34,535,763 33,957,698 466,584
巴西 18,861 22,038,731 21,247,982 613,240
英國 42,482 9,932,408 8,791,315 144,137
俄羅斯 33,558 9,434,393 8,126,376 267,819
土耳其 28,170 8,624,580 8,150,235 75,443
法國 30,454 7,450,691 7,062,277 118,653
伊朗 4,813 6,092,822 5,819,025 129,280
德國 33,686 5,472,949 4,712,900 100,160
阿根廷 1,644 5,317,633 5,183,960 116,415
西班牙 6,777 5,103,315 4,909,900 87,866
哥倫比亞 2,478 5,052,733 4,893,420 128,188
意大利 10,044 4,942,135 4,654,295 133,330
印尼 451 4,254,443 4,102,700 143,766
墨西哥 3,698 3,867,976 3,229,463 292,850
波蘭 28,431 3,406,129 2,919,578 81,688
烏克蘭 14,325 3,367,461 2,825,641 82,913
南非 18,586 2,948,760 2,838,524 89,635
菲律賓 840 2,828,660 2,763,114 47,682
馬來西亞 5,594 2,597,080 2,498,345 30,110
美國疫情全球數據
48,835,216
確診累積
+80,231(較上日)		 796,319
死亡個案
+1,354(較上日)		 44,757,111
治癒人數
+92,572(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,652 4,928,531 4,854,341 74,190
德克薩斯州 3,956 4,314,065 4,159,197 73,926
佛羅里達州 1,605 3,730,014 3,526,661 61,147
紐約州 0 2,765,061 2,309,676 57,785
伊利諾伊州 4,589 1,779,842 1,647,021 29,234
賓夕法尼亞州 0 1,696,959 1,556,431 33,003
佐治亞州 1,371 1,658,363 1,369,213 30,298
俄亥俄州 6,143 1,653,380 1,530,406 26,190
北卡羅萊納州 1,289 1,521,760 1,477,280 18,642
密歇根州 0 1,427,191 1,075,956 24,928
中國大陸疫情全球數據
98,546
確診累積
+22(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 92,952
治癒人數
+60(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,796 4,512
廣東 2 3,281 3,232 8
上海 5 2,829 2,758 7
黑龍江 0 1,992 1,880 13
雲南 5 1,673 1,580 2
河南 0 1,636 1,535 22
江蘇 0 1,619 1,601 0
浙江 0 1,501 1,465 1
河北 0 1,453 1,401 7
福建 0 1,319 1,302 1
香港疫情全球數據
12,412
確診累積
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,123
治癒人數
+24(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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