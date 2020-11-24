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【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|5,782
確診/疑似
+80(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,274
治癒人數
+5(較上日)
|環球疫情全球數據
|59,749,641
確診累積
+476,623(較上日)
|1,405,503
死亡個案
+8,169(較上日)
|41,140,969
治癒人數
+347,512(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|180,035
|12,778,921
|7,611,445
|263,701
|印度
|8,600
|9,179,425
|8,604,955
|134,273
|巴西
|16,603
|6,088,004
|5,481,184
|169,541
|法國
|4,760
|2,195,940
|158,170
|49,312
|俄羅斯
|24,326
|2,138,828
|1,634,671
|37,031
|西班牙
|17,686
|1,606,905
|196,958
|43,131
|英國
|15,455
|1,531,267
|3,333
|55,327
|意大利
|22,927
|1,431,795
|584,493
|50,453
|阿根廷
|4,265
|1,374,631
|1,203,800
|37,122
|哥倫比亞
|6,562
|1,254,979
|1,158,897
|35,479
|墨西哥
|7,483
|1,049,358
|784,693
|101,926
|德國
|11,811
|950,585
|636,700
|14,613
|秘魯
|887
|950,557
|880,645
|35,641
|波蘭
|32,733
|909,066
|454,717
|14,314
|伊朗
|13,721
|880,542
|617,715
|45,738
|南非
|2,080
|769,759
|711,195
|20,968
|烏克蘭
|12,526
|665,968
|312,564
|11,619
|比利時
|1,123
|559,902
|36,044
|15,755
|智利
|0
|542,080
|517,524
|15,106
|伊拉克
|0
|537,457
|467,654
|11,996
|美國疫情全球數據
|12,778,921
確診累積
+180,035(較上日)
|263,701
死亡個案
+944(較上日)
|7,611,445
治癒人數
+99,335(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|12,890
|1,191,608
|947,323
|21,223
|加利福尼亞州
|17,893
|1,133,949
|544,238
|18,770
|佛羅里達州
|6,331
|944,745
|637,831
|18,090
|伊利諾伊州
|8,322
|664,620
|344,944
|12,112
|紐約州
|6,321
|640,356
|437,466
|34,276
|佐治亞州
|1,924
|451,056
|283,918
|9,215
|俄亥俄州
|11,885
|363,304
|230,678
|6,020
|威斯康星州
|3,095
|357,771
|280,358
|3,011
|田納西州
|4,074
|344,550
|296,592
|4,301
|密歇根州
|11,943
|340,964
|152,267
|8,940
|中國大陸疫情全球數據
|86,464
確診累積
+20(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,504
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|4
|1,983
|1,940
|8
|上海
|3
|1,312
|1,242
|7
|浙江
|0
|1,293
|1,283
|1
|河南
|1
|1,289
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|950
|936
|9
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|香港疫情全球數據
|5,782
確診累積
+80(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,274
治癒人數
+5(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|1
|531
|488
|30
|油尖旺區
|8
|394
|351
|3
|觀塘區
|6
|369
|350
|7
|沙田區
|7
|325
|298
|6
|九龍城區
|4
|314
|297
|5
|屯門區
|0
|311
|291
|16
|葵青區
|2
|303
|289
|4
|元朗區
|1
|298
|280
|5
|深水埗區
|5
|274
|250
|12
|東區
|7
|257
|235
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫