  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/11/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日　時間17:00）
香港疫情全球數據
5,782
確診/疑似
+80(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,274
治癒人數
+5(較上日)
環球疫情全球數據
59,655,847
確診累積
+382,829(較上日)		 1,403,704
死亡個案
+6,370(較上日)		 41,073,289
治癒人數
+279,832(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 178,482 12,777,368 7,608,620 263,687
印度 7,015 9,177,840 8,604,955 134,254
巴西 16,603 6,088,004 5,481,184 169,541
法國 4,760 2,195,940 158,170 49,312
俄羅斯 24,326 2,138,828 1,634,671 37,031
西班牙 17,686 1,606,905 196,958 43,131
英國 15,455 1,531,267 3,333 55,327
意大利 22,927 1,431,795 584,493 50,453
阿根廷 4,265 1,374,631 1,203,800 37,122
哥倫比亞 6,562 1,254,979 1,158,897 35,479
墨西哥 7,483 1,049,358 784,693 101,926
秘魯 887 950,557 880,645 35,641
德國 8,048 946,822 630,375 14,583
波蘭 0 876,333 438,868 13,774
伊朗 0 866,821 610,406 45,255
南非 2,080 769,759 711,195 20,968
烏克蘭 12,287 665,729 312,080 11,611
比利時 1,123 559,902 36,044 15,755
智利 0 542,080 517,524 15,106
伊拉克 0 537,457 467,654 11,996
美國疫情全球數據
12,777,368
確診累積
+178,482(較上日)		 263,687
死亡個案
+930(較上日)		 7,608,620
治癒人數
+96,510(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 12,890 1,191,608 947,323 21,223
加利福尼亞州 17,893 1,133,949 544,238 18,770
佛羅里達州 6,331 944,745 637,831 18,090
伊利諾伊州 8,322 664,620 344,944 12,112
紐約州 6,321 640,356 437,466 34,276
佐治亞州 1,924 451,056 283,918 9,215
俄亥俄州 11,885 363,304 230,678 6,020
威斯康星州 3,095 357,771 280,358 3,011
田納西州 4,074 344,550 296,592 4,301
密歇根州 11,943 340,964 152,267 8,940
中國大陸疫情全球數據
86,464
確診累積
+20(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,508
治癒人數
+16(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 4 1,983 1,940 8
上海 3 1,312 1,242 7
浙江 0 1,293 1,283 1
河南 1 1,289 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 950 936 9
黑龍江 0 949 936 13
香港疫情全球數據
5,782
確診累積
+80(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,274
治癒人數
+5(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 1 531 488 30
油尖旺區 8 394 351 3
觀塘區 6 369 350 7
沙田區 7 325 298 6
九龍城區 4 314 297 5
屯門區 0 311 291 16
葵青區 2 303 289 4
元朗區 1 298 280 5
深水埗區 5 274 250 12
東區 7 257 235 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）

下一篇文章

【日本疫情】札幌大阪疫情嚴峻 政府暫停當地旅遊補貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間17:00）
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）
【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品