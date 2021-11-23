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新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/11/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日　時間11:00）
香港疫情全球數據
12,405
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
258,439,611
確診累積
+345,351(較上日)		 5,175,705
死亡個案
+3,028(較上日)		 238,169,443
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 154,915 48,748,557 44,663,063 794,864
印度 5,064 34,523,965 33,934,547 465,911
巴西 2,594 22,019,870 21,230,357 612,842
英國 44,434 9,889,926 8,751,945 143,972
俄羅斯 0 9,366,839 8,053,643 265,336
土耳其 24,856 8,596,410 8,120,882 75,235
法國 5,266 7,420,237 7,052,227 118,555
伊朗 0 6,082,865 5,795,060 129,053
德國 29,012 5,418,681 4,649,300 99,817
阿根廷 641 5,315,989 5,182,821 116,382
西班牙 15,875 5,096,538 4,907,344 87,832
哥倫比亞 2,194 5,050,255 4,890,990 128,138
意大利 6,403 4,932,091 4,647,330 133,247
印尼 0 4,253,598 4,101,889 143,744
墨西哥 916 3,864,278 3,227,027 292,524
波蘭 0 3,357,763 2,901,800 80,830
烏克蘭 0 3,340,407 2,773,490 81,598
南非 312 2,930,174 2,821,481 89,584
菲律賓 0 2,826,853 2,759,767 47,288
馬來西亞 4,885 2,591,486 2,493,437 30,063
美國疫情全球數據
48,748,557
確診累積
+154,915(較上日)		 794,864
死亡個案
+1,205(較上日)		 44,663,063
治癒人數
+198,412(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 9,359 4,922,879 4,848,800 74,079
德克薩斯州 3,635 4,310,109 4,153,866 73,831
佛羅里達州 1,689 3,728,409 3,519,477 61,147
紐約州 7,214 2,765,061 2,309,676 57,785
伊利諾伊州 11,387 1,775,253 1,644,627 29,215
賓夕法尼亞州 5,604 1,691,773 1,556,431 32,931
佐治亞州 2,343 1,656,992 1,363,579 30,236
俄亥俄州 4,370 1,647,237 1,525,563 26,063
北卡羅萊納州 5,592 1,520,471 1,477,280 18,630
密歇根州 18,772 1,427,191 1,075,956 24,928
中國大陸疫情全球數據
98,524
確診累積
+19(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 92,882
治癒人數
+68(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,796 4,512
廣東 5 3,279 3,231 8
上海 2 2,824 2,751 7
黑龍江 0 1,992 1,846 13
雲南 4 1,668 1,574 2
河南 0 1,636 1,532 22
江蘇 0 1,619 1,601 0
浙江 0 1,501 1,465 1
河北 0 1,453 1,398 7
福建 0 1,319 1,299 1
香港疫情全球數據
12,405
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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