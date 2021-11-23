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【利物浦恐襲】炸彈客尋庇護被揭用假身分 仍留英7年
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|12,405
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|258,393,881
確診累積
+299,621(較上日)
|5,175,236
死亡個案
+2,559(較上日)
|238,116,808
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|126,822
|48,720,464
|44,635,153
|794,648
|印度
|5,064
|34,523,965
|33,934,547
|465,911
|巴西
|2,594
|22,019,870
|21,230,357
|612,842
|英國
|44,434
|9,889,926
|8,751,945
|143,972
|俄羅斯
|0
|9,366,839
|8,053,643
|265,336
|土耳其
|24,856
|8,596,410
|8,120,882
|75,235
|法國
|5,266
|7,420,237
|7,052,321
|118,555
|伊朗
|0
|6,082,865
|5,795,060
|129,053
|德國
|29,012
|5,418,681
|4,649,300
|99,817
|阿根廷
|641
|5,315,989
|5,182,821
|116,382
|西班牙
|15,875
|5,096,538
|4,907,344
|87,832
|哥倫比亞
|2,194
|5,050,255
|4,890,990
|128,138
|意大利
|6,403
|4,932,091
|4,647,330
|133,247
|印尼
|0
|4,253,598
|4,101,889
|143,744
|墨西哥
|0
|3,863,362
|3,224,604
|292,471
|波蘭
|0
|3,357,763
|2,901,800
|80,830
|烏克蘭
|0
|3,340,407
|2,773,490
|81,598
|南非
|312
|2,930,174
|2,821,481
|89,584
|菲律賓
|0
|2,826,853
|2,759,767
|47,288
|馬來西亞
|4,885
|2,591,486
|2,493,437
|30,063
|美國疫情全球數據
|48,720,464
確診累積
+126,822(較上日)
|794,648
死亡個案
+989(較上日)
|44,635,153
治癒人數
+170,502(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|9,174
|4,922,694
|4,848,615
|74,079
|德克薩斯州
|1,508
|4,307,982
|4,152,331
|73,804
|佛羅里達州
|1,689
|3,728,409
|3,519,477
|61,147
|紐約州
|5,666
|2,763,513
|2,309,676
|57,777
|伊利諾伊州
|11,387
|1,775,253
|1,644,627
|29,215
|賓夕法尼亞州
|5,604
|1,691,773
|1,551,275
|32,931
|佐治亞州
|2,343
|1,656,992
|1,363,579
|30,236
|俄亥俄州
|4,370
|1,647,237
|1,525,563
|26,063
|北卡羅萊納州
|5,592
|1,520,471
|1,477,280
|18,630
|密歇根州
|18,772
|1,427,191
|1,075,956
|24,928
|中國大陸疫情全球數據
|98,505
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,814
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,795
|4,512
|廣東
|0
|3,274
|3,230
|8
|上海
|2
|2,824
|2,751
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,846
|13
|雲南
|4
|1,668
|1,574
|2
|河南
|0
|1,636
|1,532
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,601
|0
|浙江
|0
|1,501
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,398
|7
|福建
|0
|1,319
|1,299
|1
|香港疫情全球數據
|12,405
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫