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【美國大選】特朗普賓夕法尼亞訴訟遭駁回 法官指論證牽強
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|5,561
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,248
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|58,580,992
確診累積
+365,003(較上日)
|1,387,338
死亡個案
+5,493(較上日)
|40,311,077
治癒人數
+204,010(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|158,014
|12,450,663
|7,460,795
|261,790
|印度
|30,607
|9,095,908
|8,521,617
|133,263
|巴西
|32,622
|6,052,786
|5,437,189
|169,016
|法國
|27
|2,160,372
|155,831
|48,518
|俄羅斯
|0
|2,064,748
|1,577,435
|35,778
|西班牙
|0
|1,589,219
|196,958
|42,691
|英國
|19,895
|1,497,135
|3,310
|54,721
|意大利
|34,764
|1,380,531
|539,524
|49,261
|阿根廷
|7,140
|1,366,182
|1,187,053
|36,902
|哥倫比亞
|7,049
|1,240,493
|1,144,923
|35,104
|墨西哥
|6,719
|1,032,688
|774,930
|101,373
|秘魯
|1,994
|948,081
|876,399
|35,549
|德國
|13,872
|927,990
|600,991
|14,239
|波蘭
|0
|843,475
|407,075
|13,288
|伊朗
|0
|841,308
|596,136
|44,327
|南非
|2,646
|765,409
|707,784
|20,845
|烏克蘭
|0
|629,850
|294,851
|11,149
|比利時
|3,224
|556,904
|35,810
|15,522
|智利
|0
|539,143
|514,584
|15,030
|伊拉克
|0
|533,555
|463,040
|11,925
|美國疫情全球數據
|12,450,663
確診累積
+158,014(較上日)
|261,790
死亡個案
+1,330(較上日)
|7,460,795
治癒人數
+85,461(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|10,888
|1,172,107
|935,687
|21,088
|加利福尼亞州
|13,278
|1,107,361
|534,808
|18,678
|佛羅里達州
|8,409
|931,827
|634,226
|17,946
|伊利諾伊州
|11,891
|646,286
|337,881
|11,952
|紐約州
|5,566
|628,808
|435,258
|34,213
|佐治亞州
|6,209
|446,804
|280,092
|9,179
|威斯康星州
|6,224
|351,169
|272,180
|3,005
|俄亥俄州
|7,863
|343,286
|224,068
|5,984
|田納西州
|4,355
|335,887
|291,819
|4,211
|北卡羅萊納州
|3,415
|332,261
|276,132
|5,005
|中國大陸疫情全球數據
|86,431
確診累積
+14(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,481
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|0
|1,975
|1,937
|8
|上海
|4
|1,305
|1,233
|7
|浙江
|1
|1,293
|1,283
|1
|河南
|0
|1,288
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|1
|949
|936
|9
|香港疫情全球數據
|5,561
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,248
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|1
|528
|488
|30
|油尖旺區
|10
|376
|350
|3
|觀塘區
|2
|361
|350
|7
|沙田區
|4
|313
|298
|6
|屯門區
|0
|311
|291
|16
|九龍城區
|3
|309
|296
|5
|葵青區
|1
|298
|288
|4
|元朗區
|1
|290
|279
|5
|深水埗區
|1
|265
|250
|12
|東區
|1
|248
|234
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫