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新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/11/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日　時間15:00）
香港疫情全球數據
5,561
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,248
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
58,580,992
確診累積
+365,003(較上日)		 1,387,338
死亡個案
+5,493(較上日)		 40,311,077
治癒人數
+204,010(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 158,014 12,450,663 7,460,795 261,790
印度 30,607 9,095,908 8,521,617 133,263
巴西 32,622 6,052,786 5,437,189 169,016
法國 27 2,160,372 155,831 48,518
俄羅斯 0 2,064,748 1,577,435 35,778
西班牙 0 1,589,219 196,958 42,691
英國 19,895 1,497,135 3,310 54,721
意大利 34,764 1,380,531 539,524 49,261
阿根廷 7,140 1,366,182 1,187,053 36,902
哥倫比亞 7,049 1,240,493 1,144,923 35,104
墨西哥 6,719 1,032,688 774,930 101,373
秘魯 1,994 948,081 876,399 35,549
德國 13,872 927,990 600,991 14,239
波蘭 0 843,475 407,075 13,288
伊朗 0 841,308 596,136 44,327
南非 2,646 765,409 707,784 20,845
烏克蘭 0 629,850 294,851 11,149
比利時 3,224 556,904 35,810 15,522
智利 0 539,143 514,584 15,030
伊拉克 0 533,555 463,040 11,925
美國疫情全球數據
12,450,663
確診累積
+158,014(較上日)		 261,790
死亡個案
+1,330(較上日)		 7,460,795
治癒人數
+85,461(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 10,888 1,172,107 935,687 21,088
加利福尼亞州 13,278 1,107,361 534,808 18,678
佛羅里達州 8,409 931,827 634,226 17,946
伊利諾伊州 11,891 646,286 337,881 11,952
紐約州 5,566 628,808 435,258 34,213
佐治亞州 6,209 446,804 280,092 9,179
威斯康星州 6,224 351,169 272,180 3,005
俄亥俄州 7,863 343,286 224,068 5,984
田納西州 4,355 335,887 291,819 4,211
北卡羅萊納州 3,415 332,261 276,132 5,005
中國大陸疫情全球數據
86,431
確診累積
+14(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,481
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 0 1,975 1,937 8
上海 4 1,305 1,233 7
浙江 1 1,293 1,283 1
河南 0 1,288 1,261 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 1 949 936 9
香港疫情全球數據
5,561
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,248
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 1 528 488 30
油尖旺區 10 376 350 3
觀塘區 2 361 350 7
沙田區 4 313 298 6
屯門區 0 311 291 16
九龍城區 3 309 296 5
葵青區 1 298 288 4
元朗區 1 290 279 5
深水埗區 1 265 250 12
東區 1 248 234 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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