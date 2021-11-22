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新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/11/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日　時間04:00）
香港疫情全球數據
12,402
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
257,819,062
確診累積
+155,540(較上日)		 5,168,408
死亡個案
+578(較上日)		 237,002,292
治癒人數
+113,520(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16,457 48,575,692 44,448,602 793,599
印度 291 34,510,704 33,922,037 465,662
巴西 0 22,012,150 21,217,739 612,625
英國 39,458 9,845,492 8,087,993 143,927
俄羅斯 0 9,331,158 8,024,930 264,095
土耳其 21,177 8,571,554 8,091,947 75,042
法國 19,749 7,414,971 7,050,297 118,461
伊朗 0 6,077,438 5,783,425 128,956
德國 30,717 5,376,209 4,626,300 99,611
阿根廷 0 5,314,702 5,180,054 116,374
西班牙 0 5,080,663 4,901,074 87,810
哥倫比亞 0 5,045,412 4,886,428 128,054
意大利 9,707 4,925,688 4,643,751 133,177
印尼 0 4,253,412 4,101,547 143,739
墨西哥 0 3,862,137 3,222,379 292,372
波蘭 0 3,345,388 2,887,847 80,822
烏克蘭 0 3,332,943 2,762,950 81,272
南非 687 2,929,862 2,821,141 89,574
菲律賓 0 2,826,410 2,758,235 47,074
馬來西亞 4,854 2,586,601 2,487,809 30,002
美國疫情全球數據
48,575,692
確診累積
+16,457(較上日)		 793,599
死亡個案
+50(較上日)		 44,448,602
治癒人數
+11,351(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,912,272 4,838,296 73,976
德克薩斯州 741 4,306,172 4,148,813 73,792
佛羅里達州 0 3,726,720 3,505,864 61,081
紐約州 0 2,745,048 2,292,893 57,702
伊利諾伊州 0 1,763,866 1,639,752 29,157
賓夕法尼亞州 5,417 1,686,169 1,551,275 32,924
佐治亞州 0 1,654,649 1,335,306 30,162
俄亥俄州 3,797 1,642,867 1,522,771 26,063
北卡羅萊納州 0 1,514,879 1,466,246 18,597
密歇根州 0 1,408,419 1,048,073 24,841
中國大陸疫情全球數據
98,467
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 92,778
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,795 4,512
廣東 0 3,272 3,228 8
上海 0 2,817 2,739 7
黑龍江 0 1,992 1,828 13
雲南 0 1,658 1,561 2
河南 0 1,634 1,531 22
江蘇 0 1,619 1,601 0
浙江 0 1,500 1,465 1
河北 0 1,453 1,394 7
福建 0 1,319 1,299 1
香港疫情全球數據
12,402
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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