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【美國疫情】今年死亡人數超去年全年 累計77萬人死
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|12,402
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|257,778,791
確診累積
+115,269(較上日)
|5,168,316
死亡個案
+486(較上日)
|236,988,495
治癒人數
+99,723(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|720
|48,559,955
|44,438,059
|793,549
|印度
|0
|34,510,413
|33,922,037
|465,662
|巴西
|0
|22,012,150
|21,217,739
|612,625
|英國
|39,458
|9,845,492
|8,087,993
|143,927
|俄羅斯
|0
|9,331,158
|8,024,930
|264,095
|土耳其
|21,177
|8,571,554
|8,091,947
|75,042
|法國
|19,749
|7,414,971
|7,050,297
|118,461
|伊朗
|0
|6,077,438
|5,783,425
|128,956
|德國
|12,880
|5,358,372
|4,626,300
|99,577
|阿根廷
|0
|5,314,702
|5,180,054
|116,374
|西班牙
|0
|5,080,663
|4,901,074
|87,810
|哥倫比亞
|0
|5,045,412
|4,886,428
|128,054
|意大利
|9,707
|4,925,688
|4,643,751
|133,177
|印尼
|0
|4,253,412
|4,101,547
|143,739
|墨西哥
|0
|3,862,137
|3,222,379
|292,372
|波蘭
|0
|3,345,388
|2,887,847
|80,822
|烏克蘭
|0
|3,332,943
|2,762,950
|81,272
|南非
|0
|2,929,175
|2,820,994
|89,572
|菲律賓
|0
|2,826,410
|2,758,235
|47,074
|馬來西亞
|4,854
|2,586,601
|2,487,809
|30,002
|美國疫情全球數據
|48,559,955
確診累積
+720(較上日)
|793,549
死亡個案
0(較上日)
|44,438,059
治癒人數
+808(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,912,272
|4,838,296
|73,976
|德克薩斯州
|0
|4,305,431
|4,148,813
|73,768
|佛羅里達州
|0
|3,726,720
|3,505,864
|61,081
|紐約州
|0
|2,745,048
|2,292,893
|57,702
|伊利諾伊州
|0
|1,763,866
|1,639,752
|29,157
|賓夕法尼亞州
|0
|1,680,752
|1,546,291
|32,911
|佐治亞州
|0
|1,654,649
|1,335,306
|30,162
|俄亥俄州
|0
|1,639,070
|1,520,060
|26,063
|北卡羅萊納州
|0
|1,514,879
|1,466,246
|18,597
|密歇根州
|0
|1,408,419
|1,048,073
|24,841
|中國大陸疫情全球數據
|98,467
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,778
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,795
|4,512
|廣東
|0
|3,272
|3,228
|8
|上海
|0
|2,817
|2,739
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,828
|13
|雲南
|0
|1,658
|1,561
|2
|河南
|0
|1,634
|1,531
|22
|江蘇
|0
|1,619
|1,601
|0
|浙江
|0
|1,500
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,394
|7
|福建
|0
|1,319
|1,299
|1
|香港疫情全球數據
|12,402
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫