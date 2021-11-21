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【美國疫情】今年死亡人數超去年全年 累計77萬人死
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|12,402
確診/疑似
+2(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|257,619,279
確診累積
+384,550(較上日)
|5,167,552
死亡個案
+6,954(較上日)
|236,865,566
治癒人數
+342,842(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|30,209
|48,558,229
|44,436,255
|793,539
|印度
|10,488
|34,510,413
|33,922,037
|465,662
|巴西
|8,833
|22,012,150
|21,217,739
|612,625
|英國
|39,881
|9,806,034
|8,050,466
|143,866
|俄羅斯
|36,970
|9,331,158
|8,024,930
|264,095
|土耳其
|23,347
|8,550,377
|8,057,657
|74,847
|法國
|22,678
|7,395,222
|7,048,454
|118,446
|伊朗
|4,340
|6,077,438
|5,783,425
|128,956
|德國
|33,608
|5,341,332
|4,626,300
|99,553
|阿根廷
|1,095
|5,314,702
|5,180,054
|116,374
|西班牙
|0
|5,080,663
|4,901,074
|87,810
|哥倫比亞
|2,590
|5,045,412
|4,886,428
|128,054
|意大利
|11,540
|4,915,981
|4,639,449
|133,131
|印尼
|314
|4,253,412
|4,101,547
|143,739
|墨西哥
|3,306
|3,862,137
|3,222,379
|292,372
|波蘭
|18,924
|3,345,388
|2,887,847
|80,822
|烏克蘭
|10,635
|3,332,943
|2,762,950
|81,272
|南非
|887
|2,929,175
|2,820,994
|89,572
|菲律賓
|1,911
|2,826,410
|2,758,235
|47,074
|馬來西亞
|5,859
|2,581,747
|2,482,284
|29,978
|美國疫情全球數據
|48,558,229
確診累積
+30,209(較上日)
|793,539
死亡個案
+2,355(較上日)
|44,436,255
治癒人數
+31,125(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,288
|4,912,272
|4,838,296
|73,976
|德克薩斯州
|1,378
|4,305,431
|4,148,813
|73,768
|佛羅里達州
|1,581
|3,726,720
|3,505,864
|61,081
|紐約州
|0
|2,745,048
|2,292,893
|57,702
|伊利諾伊州
|0
|1,763,866
|1,639,752
|29,157
|賓夕法尼亞州
|0
|1,680,752
|1,546,291
|32,911
|佐治亞州
|0
|1,654,649
|1,335,306
|30,162
|俄亥俄州
|5,590
|1,639,070
|1,520,060
|26,063
|北卡羅萊納州
|0
|1,514,879
|1,466,246
|18,597
|密歇根州
|0
|1,408,419
|1,048,073
|24,841
|中國大陸疫情全球數據
|98,467
確診累積
+17(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,785
治癒人數
+118(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,795
|4,512
|廣東
|3
|3,272
|3,228
|8
|上海
|3
|2,817
|2,739
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,828
|13
|雲南
|3
|1,658
|1,561
|2
|河南
|0
|1,634
|1,531
|22
|江蘇
|2
|1,619
|1,601
|0
|浙江
|0
|1,500
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,394
|7
|福建
|0
|1,319
|1,299
|1
|香港疫情全球數據
|12,402
確診累積
+2(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫