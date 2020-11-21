  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (六) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/11/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日　時間14:00）
香港疫情全球數據
5,518
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,239
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
58,015,334
確診累積
+445,851(較上日)		 1,378,565
死亡個案
+8,020(較上日)		 39,950,151
治癒人數
+226,013(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 180,674 12,274,723 7,371,785 260,283
印度 29,593 9,050,613 8,478,124 132,764
巴西 37,075 6,020,164 5,430,896 168,662
法國 23,247 2,160,343 155,829 48,341
俄羅斯 0 2,039,926 1,551,414 35,311
西班牙 15,156 1,589,219 196,958 42,691
英國 20,256 1,477,214 3,260 54,381
阿根廷 9,608 1,359,042 1,177,819 36,790
意大利 37,239 1,345,767 520,022 48,569
哥倫比亞 7,954 1,233,444 1,138,581 34,929
墨西哥 6,426 1,025,969 770,728 100,823
秘魯 2,170 946,087 873,970 35,484
德國 22,582 914,118 587,780 14,076
伊朗 0 828,377 589,025 43,896
波蘭 0 819,262 381,800 12,714
南非 3,105 762,763 707,040 20,759
烏克蘭 0 614,986 286,386 10,929
比利時 3,416 553,680 35,281 15,352
智利 0 537,585 512,927 15,003
伊拉克 0 531,769 460,394 11,883
美國疫情全球數據
12,274,723
確診累積
+180,674(較上日)		 260,283
死亡個案
+1,628(較上日)		 7,371,785
治癒人數
+68,850(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 13,943 1,161,219 929,942 20,956
加利福尼亞州 13,822 1,094,083 532,338 18,645
佛羅里達州 9,085 923,418 632,398 17,892
伊利諾伊州 13,012 634,395 333,510 11,795
紐約州 5,501 623,242 433,168 34,186
佐治亞州 3,439 440,595 277,674 9,142
威斯康星州 6,473 344,945 266,280 2,954
俄亥俄州 8,808 335,423 220,281 5,955
田納西州 3,444 331,532 287,908 4,202
北卡羅萊納州 3,688 328,846 276,132 4,979
中國大陸疫情全球數據
86,414
確診累積
+10(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,472
治癒人數
+22(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 0 1,975 1,935 8
上海 9 1,301 1,231 7
浙江 0 1,292 1,283 1
河南 0 1,288 1,261 22
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 948 936 9
香港疫情全球數據
5,518
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,239
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 527 488 30
油尖旺區 1 366 350 3
觀塘區 1 359 350 7
屯門區 2 311 291 16
沙田區 2 309 297 6
九龍城區 2 306 296 5
葵青區 0 297 288 4
元朗區 0 289 279 5
深水埗區 0 264 250 12
東區 1 247 233 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美國大選結果】佐治亞州宣布拜登勝出 28年來民主黨首次勝出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間14:00）
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人