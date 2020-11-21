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【美國大選結果】佐治亞州宣布拜登勝出 28年來民主黨首次勝出
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|5,518
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,239
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|58,015,334
確診累積
+445,851(較上日)
|1,378,565
死亡個案
+8,020(較上日)
|39,950,151
治癒人數
+226,013(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|180,674
|12,274,723
|7,371,785
|260,283
|印度
|29,593
|9,050,613
|8,478,124
|132,764
|巴西
|37,075
|6,020,164
|5,430,896
|168,662
|法國
|23,247
|2,160,343
|155,829
|48,341
|俄羅斯
|0
|2,039,926
|1,551,414
|35,311
|西班牙
|15,156
|1,589,219
|196,958
|42,691
|英國
|20,256
|1,477,214
|3,260
|54,381
|阿根廷
|9,608
|1,359,042
|1,177,819
|36,790
|意大利
|37,239
|1,345,767
|520,022
|48,569
|哥倫比亞
|7,954
|1,233,444
|1,138,581
|34,929
|墨西哥
|6,426
|1,025,969
|770,728
|100,823
|秘魯
|2,170
|946,087
|873,970
|35,484
|德國
|22,582
|914,118
|587,780
|14,076
|伊朗
|0
|828,377
|589,025
|43,896
|波蘭
|0
|819,262
|381,800
|12,714
|南非
|3,105
|762,763
|707,040
|20,759
|烏克蘭
|0
|614,986
|286,386
|10,929
|比利時
|3,416
|553,680
|35,281
|15,352
|智利
|0
|537,585
|512,927
|15,003
|伊拉克
|0
|531,769
|460,394
|11,883
|美國疫情全球數據
|12,274,723
確診累積
+180,674(較上日)
|260,283
死亡個案
+1,628(較上日)
|7,371,785
治癒人數
+68,850(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|13,943
|1,161,219
|929,942
|20,956
|加利福尼亞州
|13,822
|1,094,083
|532,338
|18,645
|佛羅里達州
|9,085
|923,418
|632,398
|17,892
|伊利諾伊州
|13,012
|634,395
|333,510
|11,795
|紐約州
|5,501
|623,242
|433,168
|34,186
|佐治亞州
|3,439
|440,595
|277,674
|9,142
|威斯康星州
|6,473
|344,945
|266,280
|2,954
|俄亥俄州
|8,808
|335,423
|220,281
|5,955
|田納西州
|3,444
|331,532
|287,908
|4,202
|北卡羅萊納州
|3,688
|328,846
|276,132
|4,979
|中國大陸疫情全球數據
|86,414
確診累積
+10(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,472
治癒人數
+22(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|0
|1,975
|1,935
|8
|上海
|9
|1,301
|1,231
|7
|浙江
|0
|1,292
|1,283
|1
|河南
|0
|1,288
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|948
|936
|9
|香港疫情全球數據
|5,518
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,239
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|527
|488
|30
|油尖旺區
|1
|366
|350
|3
|觀塘區
|1
|359
|350
|7
|屯門區
|2
|311
|291
|16
|沙田區
|2
|309
|297
|6
|九龍城區
|2
|306
|296
|5
|葵青區
|0
|297
|288
|4
|元朗區
|0
|289
|279
|5
|深水埗區
|0
|264
|250
|12
|東區
|1
|247
|233
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫