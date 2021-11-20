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特朗普下月出版新相集 收錄執政時期絕密照
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|12,400
確診/疑似
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|257,100,233
確診累積
+473,134(較上日)
|5,159,265
死亡個案
+6,641(較上日)
|236,415,588
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|121,778
|48,521,596
|44,405,130
|791,098
|印度
|10,302
|34,499,925
|33,909,708
|465,349
|巴西
|13,355
|22,003,317
|21,214,823
|612,411
|英國
|44,237
|9,766,153
|8,011,285
|143,716
|俄羅斯
|37,120
|9,294,188
|7,992,426
|262,843
|土耳其
|23,810
|8,527,030
|8,028,494
|74,646
|法國
|21,220
|7,372,544
|7,042,175
|118,423
|伊朗
|0
|6,069,559
|5,759,378
|128,734
|阿根廷
|1,518
|5,313,607
|5,178,639
|116,360
|德國
|40,992
|5,293,087
|4,610,300
|99,399
|西班牙
|6,636
|5,080,663
|4,901,074
|87,810
|哥倫比亞
|2,157
|5,042,822
|4,884,383
|128,013
|意大利
|10,554
|4,904,441
|4,634,229
|133,082
|印尼
|0
|4,252,705
|4,100,837
|143,714
|墨西哥
|3,837
|3,858,831
|3,219,816
|292,145
|烏克蘭
|18,250
|3,322,308
|2,748,500
|80,895
|波蘭
|0
|3,303,046
|2,858,972
|80,399
|南非
|789
|2,928,288
|2,820,731
|89,562
|菲律賓
|1,289
|2,824,499
|2,755,526
|46,903
|馬來西亞
|6,355
|2,575,888
|2,477,314
|29,937
|美國疫情全球數據
|48,521,596
確診累積
+121,778(較上日)
|791,098
死亡個案
+1,934(較上日)
|44,405,130
治癒人數
+100,520(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,352
|4,909,984
|4,836,036
|73,948
|德克薩斯州
|3,863
|4,304,053
|4,152,087
|73,686
|佛羅里達州
|1,359
|3,725,139
|3,495,739
|61,081
|紐約州
|7,970
|2,745,048
|2,292,893
|57,702
|伊利諾伊州
|5,720
|1,763,866
|1,639,752
|29,157
|賓夕法尼亞州
|7,604
|1,674,328
|1,540,381
|32,825
|佐治亞州
|1,412
|1,654,649
|1,335,306
|30,162
|俄亥俄州
|6,429
|1,633,480
|1,516,520
|26,063
|北卡羅萊納州
|2,401
|1,514,879
|1,466,246
|18,597
|密歇根州
|20,481
|1,408,419
|1,048,073
|24,841
|中國大陸疫情全球數據
|98,450
確診累積
+22(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,656
治癒人數
+71(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,794
|4,512
|廣東
|2
|3,269
|3,227
|8
|上海
|6
|2,814
|2,739
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,813
|13
|雲南
|2
|1,655
|1,553
|2
|河南
|0
|1,634
|1,531
|22
|江蘇
|0
|1,617
|1,600
|0
|浙江
|0
|1,500
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,374
|7
|福建
|1
|1,319
|1,298
|1
|香港疫情全球數據
|12,400
確診累積
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫