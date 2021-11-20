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新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/11/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日　時間17:00）
香港疫情全球數據
12,400
確診/疑似
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
257,100,233
確診累積
+473,134(較上日)		 5,159,265
死亡個案
+6,641(較上日)		 236,415,588
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 121,778 48,521,596 44,405,130 791,098
印度 10,302 34,499,925 33,909,708 465,349
巴西 13,355 22,003,317 21,214,823 612,411
英國 44,237 9,766,153 8,011,285 143,716
俄羅斯 37,120 9,294,188 7,992,426 262,843
土耳其 23,810 8,527,030 8,028,494 74,646
法國 21,220 7,372,544 7,042,175 118,423
伊朗 0 6,069,559 5,759,378 128,734
阿根廷 1,518 5,313,607 5,178,639 116,360
德國 40,992 5,293,087 4,610,300 99,399
西班牙 6,636 5,080,663 4,901,074 87,810
哥倫比亞 2,157 5,042,822 4,884,383 128,013
意大利 10,554 4,904,441 4,634,229 133,082
印尼 0 4,252,705 4,100,837 143,714
墨西哥 3,837 3,858,831 3,219,816 292,145
烏克蘭 18,250 3,322,308 2,748,500 80,895
波蘭 0 3,303,046 2,858,972 80,399
南非 789 2,928,288 2,820,731 89,562
菲律賓 1,289 2,824,499 2,755,526 46,903
馬來西亞 6,355 2,575,888 2,477,314 29,937
美國疫情全球數據
48,521,596
確診累積
+121,778(較上日)		 791,098
死亡個案
+1,934(較上日)		 44,405,130
治癒人數
+100,520(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,352 4,909,984 4,836,036 73,948
德克薩斯州 3,863 4,304,053 4,152,087 73,686
佛羅里達州 1,359 3,725,139 3,495,739 61,081
紐約州 7,970 2,745,048 2,292,893 57,702
伊利諾伊州 5,720 1,763,866 1,639,752 29,157
賓夕法尼亞州 7,604 1,674,328 1,540,381 32,825
佐治亞州 1,412 1,654,649 1,335,306 30,162
俄亥俄州 6,429 1,633,480 1,516,520 26,063
北卡羅萊納州 2,401 1,514,879 1,466,246 18,597
密歇根州 20,481 1,408,419 1,048,073 24,841
中國大陸疫情全球數據
98,450
確診累積
+22(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 92,656
治癒人數
+71(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,794 4,512
廣東 2 3,269 3,227 8
上海 6 2,814 2,739 7
黑龍江 0 1,992 1,813 13
雲南 2 1,655 1,553 2
河南 0 1,634 1,531 22
江蘇 0 1,617 1,600 0
浙江 0 1,500 1,465 1
河北 0 1,453 1,374 7
福建 1 1,319 1,298 1
香港疫情全球數據
12,400
確診累積
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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