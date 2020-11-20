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【美國大選結果】佐治亞確認仍由拜登勝出 特朗普陣營撤回密州訴訟戰 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|5,492
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,233
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|57,311,868
確診累積
+434,676(較上日)
|1,365,578
死亡個案
+6,296(較上日)
|39,542,893
治癒人數
+197,429(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|172,010
|12,068,046
|7,296,804
|258,306
|印度
|33,817
|9,004,325
|8,427,016
|132,202
|巴西
|35,686
|5,983,089
|5,407,498
|168,141
|法國
|21,379
|2,137,096
|153,145
|47,201
|俄羅斯
|0
|2,015,608
|1,526,656
|34,850
|西班牙
|31,596
|1,574,063
|196,958
|42,291
|英國
|22,936
|1,456,940
|3,242
|53,870
|阿根廷
|10,097
|1,349,434
|1,167,514
|36,532
|意大利
|36,176
|1,308,528
|498,987
|47,870
|哥倫比亞
|7,487
|1,225,490
|1,132,393
|34,761
|墨西哥
|0
|1,015,071
|762,025
|99,528
|秘魯
|1,966
|943,917
|871,534
|35,446
|德國
|10,485
|878,209
|570,457
|13,788
|伊朗
|0
|815,117
|583,704
|43,417
|波蘭
|0
|796,798
|361,886
|12,088
|南非
|2,514
|759,658
|702,544
|20,671
|烏克蘭
|0
|600,152
|278,190
|10,694
|比利時
|0
|545,787
|34,249
|15,025
|智利
|0
|536,012
|511,874
|14,955
|伊拉克
|0
|529,226
|457,490
|11,834
|美國疫情全球數據
|12,068,046
確診累積
+172,010(較上日)
|258,306
死亡個案
+1,697(較上日)
|7,296,804
治癒人數
+71,941(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|16,984
|1,147,276
|921,474
|20,766
|加利福尼亞州
|12,953
|1,080,261
|528,139
|18,565
|佛羅里達州
|9,085
|914,333
|629,844
|17,813
|伊利諾伊州
|14,612
|621,383
|329,767
|11,648
|紐約州
|5,753
|617,741
|433,162
|34,136
|佐治亞州
|3,424
|437,156
|275,046
|9,102
|威斯康星州
|6,635
|338,472
|259,953
|2,876
|田納西州
|2,887
|328,088
|283,785
|4,128
|俄亥俄州
|7,787
|326,615
|216,619
|5,890
|北卡羅萊納州
|4,296
|325,158
|276,132
|4,936
|中國大陸疫情全球數據
|86,398
確診累積
+17(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,453
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|2
|1,975
|1,933
|8
|浙江
|0
|1,292
|1,283
|1
|上海
|4
|1,290
|1,223
|7
|河南
|0
|1,288
|1,261
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|973
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|1
|948
|936
|9
|香港疫情全球數據
|5,492
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,233
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|527
|488
|30
|油尖旺區
|1
|365
|350
|3
|觀塘區
|1
|358
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|沙田區
|1
|307
|297
|6
|九龍城區
|0
|304
|296
|5
|葵青區
|0
|297
|288
|4
|元朗區
|0
|289
|279
|5
|深水埗區
|0
|264
|249
|12
|東區
|0
|246
|232
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫