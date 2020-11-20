下一篇文章
【美國大選結果】特朗普陣營撤回密州訴訟戰 佐治亞稍後公布重點結果 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|5,492
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,233
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|57,103,396
確診累積
+226,204(較上日)
|1,362,626
死亡個案
+3,344(較上日)
|39,422,703
治癒人數
+77,239(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|67,518
|11,963,554
|7,244,666
|257,243
|印度
|22,915
|8,993,423
|8,417,288
|131,978
|巴西
|4,782
|5,952,185
|5,389,863
|167,590
|法國
|0
|2,115,717
|150,967
|47,127
|俄羅斯
|0
|2,015,608
|1,526,656
|34,850
|西班牙
|31,596
|1,574,063
|196,958
|42,291
|英國
|22,928
|1,456,932
|3,223
|53,870
|阿根廷
|0
|1,339,337
|1,156,474
|36,347
|意大利
|36,176
|1,308,528
|498,987
|47,870
|哥倫比亞
|0
|1,218,003
|1,125,184
|34,563
|墨西哥
|0
|1,015,071
|762,025
|99,528
|秘魯
|0
|941,951
|869,165
|35,402
|德國
|9,061
|876,785
|564,635
|13,615
|伊朗
|0
|815,117
|583,704
|43,417
|波蘭
|0
|796,798
|361,886
|12,088
|南非
|0
|757,144
|701,534
|20,556
|烏克蘭
|0
|600,152
|278,190
|10,694
|比利時
|0
|545,787
|34,249
|15,025
|智利
|0
|536,012
|511,874
|14,955
|伊拉克
|0
|529,226
|457,490
|11,834
|美國疫情全球數據
|11,963,554
確診累積
+67,518(較上日)
|257,243
死亡個案
+634(較上日)
|7,244,666
治癒人數
+19,803(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|0
|1,130,292
|914,259
|20,540
|加利福尼亞州
|0
|1,067,308
|524,955
|18,469
|佛羅里達州
|0
|905,248
|626,296
|17,734
|伊利諾伊州
|14,612
|621,383
|324,713
|11,648
|紐約州
|0
|611,988
|432,421
|34,105
|佐治亞州
|0
|433,732
|272,650
|9,065
|威斯康星州
|6,635
|338,472
|259,953
|2,876
|俄亥俄州
|7,787
|326,615
|216,619
|5,890
|田納西州
|0
|325,201
|279,931
|4,048
|北卡羅萊納州
|4,296
|325,158
|276,132
|4,936
|中國大陸疫情全球數據
|86,381
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,430
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|0
|1,973
|1,933
|8
|浙江
|0
|1,292
|1,283
|1
|河南
|0
|1,288
|1,261
|22
|上海
|0
|1,286
|1,215
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|973
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|935
|9
|香港疫情全球數據
|5,492
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,233
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|527
|488
|30
|油尖旺區
|1
|365
|350
|3
|觀塘區
|1
|358
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|沙田區
|1
|307
|297
|6
|九龍城區
|0
|304
|296
|5
|葵青區
|0
|297
|288
|4
|元朗區
|0
|289
|279
|5
|深水埗區
|0
|264
|249
|12
|東區
|0
|246
|232
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫