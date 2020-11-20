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新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/11/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日　時間01:00）
香港疫情全球數據
5,492
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,233
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
56,962,120
確診累積
+84,928(較上日)		 1,360,819
死亡個案
+1,537(較上日)		 39,375,801
治癒人數
+30,337(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 2,971 11,899,007 7,225,433 256,639
印度 4,402 8,974,910 8,400,113 131,770
巴西 0 5,947,403 5,389,863 167,497
法國 0 2,115,717 150,967 46,772
俄羅斯 0 2,015,608 1,526,656 34,850
西班牙 0 1,542,467 196,958 42,039
英國 19,252 1,453,256 3,206 53,870
阿根廷 0 1,339,337 1,156,474 36,347
意大利 36,176 1,308,528 498,987 47,870
哥倫比亞 0 1,218,003 1,125,184 34,563
墨西哥 0 1,015,071 762,025 99,528
秘魯 0 941,951 869,165 35,402
德國 5,690 873,414 562,700 13,615
伊朗 0 815,117 583,704 43,417
波蘭 0 796,798 361,886 12,088
南非 0 757,144 701,534 20,556
烏克蘭 0 600,152 278,190 10,694
比利時 0 545,787 34,249 15,025
智利 0 536,012 511,874 14,955
伊拉克 0 529,226 457,490 11,834
美國疫情全球數據
11,899,007
確診累積
+2,971(較上日)		 256,639
死亡個案
+30(較上日)		 7,225,433
治癒人數
+570(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,130,292 914,259 20,540
加利福尼亞州 0 1,067,308 524,955 18,469
佛羅里達州 0 905,248 626,296 17,734
紐約州 0 611,988 432,421 34,105
伊利諾伊州 0 606,771 324,713 11,468
佐治亞州 0 433,732 272,650 9,065
威斯康星州 0 331,837 254,365 2,793
田納西州 0 325,201 279,931 4,048
北卡羅萊納州 0 320,862 276,132 4,898
俄亥俄州 0 318,828 212,713 5,827
中國大陸疫情全球數據
86,381
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,430
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 0 1,973 1,933 8
浙江 0 1,292 1,283 1
河南 0 1,288 1,261 22
上海 0 1,286 1,215 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 973 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 935 9
香港疫情全球數據
5,492
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,233
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 527 488 30
油尖旺區 0 364 348 3
觀塘區 0 357 349 7
屯門區 0 309 291 16
沙田區 0 306 296 6
九龍城區 0 304 296 5
葵青區 0 297 287 4
元朗區 0 289 279 5
深水埗區 0 264 249 12
東區 0 246 232 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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