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新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2021/11/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日　時間15:00）
香港疫情全球數據
12,397
確診/疑似
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
256,434,296
確診累積
+382,551(較上日)		 5,149,348
死亡個案
+4,775(較上日)		 237,626,201
治癒人數
+299,253(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 109,064 48,398,455 44,303,598 789,155
印度 11,106 34,489,623 33,897,921 465,082
巴西 12,301 21,989,962 21,206,997 612,177
英國 46,858 9,721,916 7,977,881 143,559
俄羅斯 0 9,219,912 7,919,250 260,335
土耳其 22,234 8,503,220 7,999,745 74,428
法國 20,366 7,351,324 7,034,867 118,373
伊朗 0 6,063,775 5,746,487 128,634
阿根廷 1,755 5,312,089 5,177,202 116,341
德國 24,915 5,233,821 4,588,200 99,169
西班牙 6,315 5,074,027 4,899,605 87,804
哥倫比亞 2,121 5,040,665 4,882,144 127,963
意大利 10,645 4,893,887 4,628,340 133,034
印尼 0 4,252,345 4,100,321 143,709
墨西哥 3,915 3,854,994 3,217,051 291,929
烏克蘭 20,050 3,304,058 2,726,521 80,231
波蘭 0 3,279,787 2,843,270 79,994
南非 585 2,927,499 2,820,613 89,555
菲律賓 0 2,821,753 2,752,173 46,422
馬來西亞 6,380 2,569,533 2,472,283 29,892
美國疫情全球數據
48,398,455
確診累積
+109,064(較上日)		 789,155
死亡個案
+1,143(較上日)		 44,303,598
治癒人數
+85,379(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,186 4,903,632 4,829,802 73,830
德克薩斯州 3,876 4,300,190 4,148,624 73,590
佛羅里達州 2,053 3,723,780 3,489,442 60,846
紐約州 7,228 2,737,078 2,288,515 57,662
伊利諾伊州 5,644 1,758,146 1,637,157 29,115
賓夕法尼亞州 6,637 1,666,724 1,533,386 32,729
佐治亞州 1,285 1,653,237 1,324,680 30,094
俄亥俄州 6,615 1,627,051 1,513,086 25,813
北卡羅萊納州 2,392 1,512,478 1,466,246 18,562
密歇根州 0 1,387,938 1,048,073 24,684
中國大陸疫情全球數據
98,427
確診累積
+24(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 92,585
治癒人數
+51(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,794 4,512
廣東 3 3,267 3,224 8
上海 7 2,808 2,735 7
黑龍江 0 1,992 1,789 13
雲南 1 1,653 1,549 2
河南 1 1,634 1,531 22
江蘇 0 1,617 1,600 0
浙江 0 1,500 1,465 1
河北 0 1,453 1,364 7
福建 0 1,318 1,298 1
香港疫情全球數據
12,397
確診累積
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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