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美國名模辦魷魚遊戲派對捱轟 被批：搞錯劇集意義
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|12,396
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|256,339,788
確診累積
+288,043(較上日)
|5,147,283
死亡個案
+2,710(較上日)
|235,797,472
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|97,804
|48,387,195
|44,290,309
|789,021
|印度
|7,000
|34,485,517
|33,885,132
|464,715
|巴西
|12,301
|21,989,962
|21,206,997
|612,177
|英國
|46,858
|9,721,916
|7,977,881
|143,559
|俄羅斯
|0
|9,219,912
|7,919,250
|260,335
|土耳其
|22,234
|8,503,220
|7,999,745
|74,428
|法國
|20,366
|7,351,324
|7,034,867
|118,373
|伊朗
|0
|6,063,775
|5,746,487
|128,634
|阿根廷
|1,755
|5,312,089
|5,177,202
|116,341
|德國
|24,915
|5,233,821
|4,564,200
|99,169
|西班牙
|6,315
|5,074,027
|4,899,605
|87,804
|哥倫比亞
|2,121
|5,040,665
|4,882,144
|127,963
|意大利
|10,645
|4,893,887
|4,628,340
|133,034
|印尼
|0
|4,252,345
|4,100,321
|143,709
|墨西哥
|0
|3,851,079
|3,214,630
|291,573
|烏克蘭
|0
|3,284,008
|2,704,217
|79,506
|波蘭
|0
|3,279,787
|2,843,270
|79,994
|南非
|585
|2,927,499
|2,820,613
|89,555
|菲律賓
|0
|2,821,753
|2,752,173
|46,422
|馬來西亞
|6,380
|2,569,533
|2,472,283
|29,892
|美國疫情全球數據
|48,387,195
確診累積
+97,804(較上日)
|789,021
死亡個案
+1,009(較上日)
|44,290,309
治癒人數
+72,090(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|3,220
|4,901,666
|4,827,881
|73,785
|德克薩斯州
|2,819
|4,299,133
|4,147,938
|73,589
|佛羅里達州
|0
|3,721,727
|3,483,091
|60,846
|紐約州
|6,796
|2,736,646
|2,288,515
|57,662
|伊利諾伊州
|5,644
|1,758,146
|1,637,157
|29,115
|賓夕法尼亞州
|6,637
|1,666,724
|1,533,386
|32,729
|佐治亞州
|1,285
|1,653,237
|1,324,680
|30,094
|俄亥俄州
|6,615
|1,627,051
|1,513,086
|25,813
|北卡羅萊納州
|2,392
|1,512,478
|1,466,246
|18,562
|密歇根州
|0
|1,387,938
|1,048,073
|24,684
|中國大陸疫情全球數據
|98,403
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,534
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,793
|4,512
|廣東
|0
|3,264
|3,224
|8
|上海
|7
|2,808
|2,735
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,786
|13
|雲南
|1
|1,653
|1,549
|2
|河南
|0
|1,633
|1,531
|22
|江蘇
|0
|1,617
|1,600
|0
|浙江
|0
|1,500
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,352
|7
|福建
|0
|1,318
|1,295
|1
|香港疫情全球數據
|12,396
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫