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新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/11/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日　時間02:00）
香港疫情全球數據
12,396
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
256,133,136
確診累積
+81,391(較上日)		 5,145,101
死亡個案
+528(較上日)		 235,650,347
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 7,751 48,297,142 44,218,843 788,127
印度 0 34,478,517 33,885,132 464,623
巴西 0 21,977,661 21,194,900 611,898
英國 46,858 9,721,916 7,977,881 143,559
俄羅斯 0 9,219,912 7,919,250 260,335
土耳其 0 8,480,986 7,970,207 74,202
法國 0 7,330,958 7,028,484 118,321
伊朗 0 6,063,775 5,746,487 128,634
阿根廷 0 5,310,334 5,175,526 116,313
德國 10,189 5,219,095 4,564,200 99,088
西班牙 0 5,067,712 4,898,138 87,775
哥倫比亞 0 5,038,544 4,879,456 127,912
意大利 10,645 4,893,887 4,628,340 133,034
印尼 0 4,252,345 4,100,321 143,709
墨西哥 0 3,851,079 3,214,630 291,573
烏克蘭 0 3,284,008 2,704,217 79,506
波蘭 0 3,279,787 2,843,270 79,994
南非 0 2,926,914 2,820,514 89,515
菲律賓 0 2,821,753 2,752,173 46,422
馬來西亞 0 2,563,153 2,466,523 29,837
美國疫情全球數據
48,297,142
確診累積
+7,751(較上日)		 788,127
死亡個案
+115(較上日)		 44,218,843
治癒人數
+624(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,898,446 4,824,765 73,681
德克薩斯州 0 4,296,314 4,145,637 73,452
佛羅里達州 0 3,721,727 3,483,091 60,846
紐約州 0 2,729,850 2,283,814 57,625
伊利諾伊州 0 1,752,502 1,634,773 29,083
賓夕法尼亞州 6,637 1,666,724 1,527,280 32,729
佐治亞州 0 1,651,952 1,314,238 30,027
俄亥俄州 0 1,620,436 1,509,546 25,813
北卡羅萊納州 0 1,510,086 1,466,246 18,514
密歇根州 0 1,387,938 1,048,073 24,684
中國大陸疫情全球數據
98,403
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 92,534
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,793 4,512
廣東 0 3,264 3,224 8
上海 0 2,801 2,730 7
黑龍江 0 1,992 1,786 13
雲南 0 1,652 1,546 2
河南 0 1,633 1,531 22
江蘇 0 1,617 1,600 0
浙江 0 1,500 1,465 1
河北 0 1,453 1,352 7
福建 0 1,318 1,295 1
香港疫情全球數據
12,396
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,099
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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