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新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/11/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日　時間20:00）
香港疫情全球數據
5,480
確診/疑似
+9(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,224
治癒人數
+12(較上日)
環球疫情全球數據
56,168,432
確診累積
+571,172(較上日)		 1,346,828
死亡個案
+10,392(較上日)		 38,888,558
治癒人數
+305,192(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 149,449 11,697,466 7,140,976 254,291
印度 12,899 8,912,907 8,335,109 131,031
巴西 35,018 5,911,758 5,361,592 166,743
法國 95,950 2,087,183 148,669 46,346
俄羅斯 20,985 1,991,998 1,501,083 34,387
西班牙 13,159 1,535,058 196,958 41,688
英國 20,060 1,414,359 3,148 52,839
阿根廷 10,621 1,329,005 1,148,833 36,106
意大利 32,191 1,238,072 457,798 46,464
哥倫比亞 5,911 1,211,128 1,118,902 34,381
墨西哥 1,757 1,011,153 757,951 99,026
秘魯 1,663 939,931 867,306 35,317
德國 16,927 843,757 537,347 13,248
伊朗 13,421 801,894 576,983 42,941
波蘭 19,883 772,823 342,883 11,451
南非 1,987 754,256 696,820 20,432
烏克蘭 12,764 586,522 270,269 10,431
比利時 2,734 540,605 33,687 14,839
智利 0 533,610 509,401 14,883
伊拉克 0 524,503 453,025 11,752
美國疫情全球數據
11,697,466
確診累積
+149,449(較上日)		 254,291
死亡個案
+1,473(較上日)		 7,140,976
治癒人數
+66,616(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 10,678 1,116,913 906,321 20,335
加利福尼亞州 8,397 1,053,293 521,173 18,333
佛羅里達州 7,459 897,323 623,218 17,647
紐約州 5,167 606,624 431,653 34,058
伊利諾伊州 12,601 597,849 320,754 11,317
佐治亞州 4,335 430,571 270,426 9,008
威斯康星州 7,090 323,848 248,700 2,741
田納西州 1,841 320,729 276,497 3,995
北卡羅萊納州 3,288 317,495 276,132 4,852
俄亥俄州 7,079 312,443 208,945 5,772
中國大陸疫情全球數據
86,369
確診累積
+8(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,409
治癒人數
+37(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,628 4,512
廣東 1 1,972 1,930 8
浙江 0 1,291 1,283 1
河南 0 1,288 1,260 22
上海 4 1,285 1,207 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 969 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 933 9
香港疫情全球數據
5,480
確診累積
+9(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,224
治癒人數
+12(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 527 488 30
油尖旺區 0 362 347 3
觀塘區 0 357 349 7
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 295 5
沙田區 0 304 296 6
葵青區 0 294 285 4
元朗區 1 289 279 5
深水埗區 0 264 249 12
東區 1 246 232 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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