上一篇文章
【輝瑞疫苗】有效率再提升 新數據指達95%
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|5,480
確診/疑似
+9(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,224
治癒人數
+12(較上日)
|環球疫情全球數據
|56,168,432
確診累積
+571,172(較上日)
|1,346,828
死亡個案
+10,392(較上日)
|38,888,558
治癒人數
+305,192(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|149,449
|11,697,466
|7,140,976
|254,291
|印度
|12,899
|8,912,907
|8,335,109
|131,031
|巴西
|35,018
|5,911,758
|5,361,592
|166,743
|法國
|95,950
|2,087,183
|148,669
|46,346
|俄羅斯
|20,985
|1,991,998
|1,501,083
|34,387
|西班牙
|13,159
|1,535,058
|196,958
|41,688
|英國
|20,060
|1,414,359
|3,148
|52,839
|阿根廷
|10,621
|1,329,005
|1,148,833
|36,106
|意大利
|32,191
|1,238,072
|457,798
|46,464
|哥倫比亞
|5,911
|1,211,128
|1,118,902
|34,381
|墨西哥
|1,757
|1,011,153
|757,951
|99,026
|秘魯
|1,663
|939,931
|867,306
|35,317
|德國
|16,927
|843,757
|537,347
|13,248
|伊朗
|13,421
|801,894
|576,983
|42,941
|波蘭
|19,883
|772,823
|342,883
|11,451
|南非
|1,987
|754,256
|696,820
|20,432
|烏克蘭
|12,764
|586,522
|270,269
|10,431
|比利時
|2,734
|540,605
|33,687
|14,839
|智利
|0
|533,610
|509,401
|14,883
|伊拉克
|0
|524,503
|453,025
|11,752
|美國疫情全球數據
|11,697,466
確診累積
+149,449(較上日)
|254,291
死亡個案
+1,473(較上日)
|7,140,976
治癒人數
+66,616(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|10,678
|1,116,913
|906,321
|20,335
|加利福尼亞州
|8,397
|1,053,293
|521,173
|18,333
|佛羅里達州
|7,459
|897,323
|623,218
|17,647
|紐約州
|5,167
|606,624
|431,653
|34,058
|伊利諾伊州
|12,601
|597,849
|320,754
|11,317
|佐治亞州
|4,335
|430,571
|270,426
|9,008
|威斯康星州
|7,090
|323,848
|248,700
|2,741
|田納西州
|1,841
|320,729
|276,497
|3,995
|北卡羅萊納州
|3,288
|317,495
|276,132
|4,852
|俄亥俄州
|7,079
|312,443
|208,945
|5,772
|中國大陸疫情全球數據
|86,369
確診累積
+8(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,409
治癒人數
+37(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,628
|4,512
|廣東
|1
|1,972
|1,930
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,283
|1
|河南
|0
|1,288
|1,260
|22
|上海
|4
|1,285
|1,207
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|969
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|933
|9
|香港疫情全球數據
|5,480
確診累積
+9(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,224
治癒人數
+12(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|527
|488
|30
|油尖旺區
|0
|362
|347
|3
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|295
|5
|沙田區
|0
|304
|296
|6
|葵青區
|0
|294
|285
|4
|元朗區
|1
|289
|279
|5
|深水埗區
|0
|264
|249
|12
|東區
|1
|246
|232
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫