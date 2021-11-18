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奧地利極力反對核能納綠能 揚言對歐盟司法挑戰
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|12,396
確診/疑似
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|255,939,936
確診累積
+536,867(較上日)
|5,143,569
死亡個案
+8,005(較上日)
|237,273,429
治癒人數
+479,792(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|126,548
|48,287,925
|44,216,658
|787,984
|印度
|11,919
|34,478,517
|33,885,132
|464,623
|巴西
|11,977
|21,977,661
|21,194,900
|611,898
|英國
|37,868
|9,675,058
|7,943,987
|143,360
|俄羅斯
|37,374
|9,219,912
|7,919,250
|260,335
|土耳其
|23,867
|8,480,986
|7,970,207
|74,202
|法國
|20,294
|7,330,958
|7,028,484
|118,321
|伊朗
|0
|6,057,893
|5,734,181
|128,531
|阿根廷
|1,553
|5,310,334
|5,175,526
|116,313
|德國
|38,470
|5,169,657
|4,564,200
|98,908
|西班牙
|6,667
|5,067,712
|4,898,138
|87,775
|哥倫比亞
|2,257
|5,038,544
|4,879,456
|127,912
|意大利
|10,167
|4,883,242
|4,623,192
|132,965
|印尼
|400
|4,252,345
|4,100,321
|143,709
|墨西哥
|3,836
|3,851,079
|3,214,630
|291,573
|烏克蘭
|20,591
|3,284,008
|2,704,217
|79,506
|波蘭
|24,912
|3,279,787
|2,843,270
|79,994
|南非
|566
|2,926,914
|2,820,514
|89,515
|菲律賓
|1,259
|2,821,753
|2,752,173
|46,422
|馬來西亞
|6,288
|2,563,153
|2,466,523
|29,837
|美國疫情全球數據
|48,287,925
確診累積
+126,548(較上日)
|787,984
死亡個案
+1,716(較上日)
|44,216,658
治癒人數
+138,617(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,768
|4,898,446
|4,824,765
|73,681
|德克薩斯州
|4,562
|4,296,314
|4,145,637
|73,452
|佛羅里達州
|1,548
|3,721,727
|3,483,091
|60,846
|紐約州
|6,829
|2,729,850
|2,283,814
|57,625
|伊利諾伊州
|4,989
|1,752,502
|1,634,773
|29,083
|賓夕法尼亞州
|6,024
|1,660,087
|1,527,280
|32,633
|佐治亞州
|1,196
|1,651,952
|1,314,238
|30,027
|俄亥俄州
|6,382
|1,620,436
|1,509,546
|25,813
|北卡羅萊納州
|2,171
|1,510,086
|1,466,246
|18,514
|密歇根州
|17,903
|1,387,938
|1,048,073
|24,684
|中國大陸疫情全球數據
|98,403
確診累積
+35(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,534
治癒人數
+39(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,793
|4,512
|廣東
|4
|3,264
|3,224
|8
|上海
|6
|2,801
|2,730
|7
|黑龍江
|0
|1,992
|1,786
|13
|雲南
|2
|1,652
|1,546
|2
|河南
|1
|1,633
|1,531
|22
|江蘇
|0
|1,617
|1,600
|0
|浙江
|0
|1,500
|1,465
|1
|河北
|0
|1,453
|1,352
|7
|福建
|0
|1,318
|1,295
|1
|香港疫情全球數據
|12,396
確診累積
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,099
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫