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新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2020/11/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日　時間18:00）
香港疫情全球數據
5,471
確診/疑似
+4(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,212
治癒人數
+14(較上日)
環球疫情全球數據
55,465,136
確診累積
+415,777(較上日)		 1,334,328
死亡個案
+6,491(較上日)		 38,388,375
治癒人數
+315,186(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 156,324 11,538,277 7,070,344 252,652
印度 6,433 8,874,290 8,290,370 130,559
巴西 13,647 5,876,740 5,335,498 166,067
法國 9,406 1,991,233 140,880 45,054
俄羅斯 22,410 1,971,013 1,475,904 33,931
西班牙 29,291 1,521,899 196,958 41,253
英國 21,410 1,394,299 3,135 52,240
阿根廷 7,893 1,318,384 1,140,196 35,727
意大利 27,352 1,205,881 442,364 45,733
哥倫比亞 6,471 1,205,217 1,111,867 34,223
墨西哥 2,874 1,009,396 754,200 98,861
秘魯 1,257 938,268 865,348 35,271
德國 8,444 819,668 521,565 12,891
伊朗 0 775,121 564,699 41,979
波蘭 19,152 752,940 324,282 10,848
南非 1,245 752,269 695,496 20,314
烏克蘭 12,177 573,758 261,836 10,168
比利時 1,932 537,871 33,032 14,616
智利 0 532,604 508,067 14,863
伊拉克 0 521,542 449,565 11,712
美國疫情全球數據
11,538,277
確診累積
+156,324(較上日)		 252,652
死亡個案
+687(較上日)		 7,070,344
治癒人數
+80,291(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 11,879 1,106,235 899,579 20,218
加利福尼亞州 11,209 1,044,896 518,461 18,304
佛羅里達州 4,663 889,864 619,819 17,561
紐約州 4,063 601,457 430,973 34,033
伊利諾伊州 11,632 585,248 317,943 11,204
佐治亞州 1,247 426,236 267,955 8,967
田納西州 7,951 318,888 271,864 3,923
威斯康星州 4,389 316,758 243,841 2,649
北卡羅萊納州 1,972 314,207 276,132 4,814
俄亥俄州 7,268 305,364 205,198 5,778
中國大陸疫情全球數據
86,361
確診累積
+14(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,372
治癒人數
+38(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,627 4,512
廣東 3 1,971 1,925 8
浙江 0 1,291 1,283 1
河南 0 1,288 1,259 22
上海 4 1,281 1,198 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 962 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 933 9
香港疫情全球數據
5,471
確診累積
+4(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,212
治癒人數
+14(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 527 488 30
油尖旺區 2 362 346 3
觀塘區 0 357 349 7
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 294 5
沙田區 0 304 295 6
葵青區 0 294 285 4
元朗區 0 288 278 5
深水埗區 0 264 249 12
東區 0 245 232 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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