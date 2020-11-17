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【美國大選結果】佐治亞2600票未點 特朗普3關鍵州訴訟遇挫（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|5,471
確診/疑似
+4(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,212
治癒人數
+14(較上日)
|環球疫情全球數據
|55,465,136
確診累積
+415,777(較上日)
|1,334,328
死亡個案
+6,491(較上日)
|38,388,375
治癒人數
+315,186(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|156,324
|11,538,277
|7,070,344
|252,652
|印度
|6,433
|8,874,290
|8,290,370
|130,559
|巴西
|13,647
|5,876,740
|5,335,498
|166,067
|法國
|9,406
|1,991,233
|140,880
|45,054
|俄羅斯
|22,410
|1,971,013
|1,475,904
|33,931
|西班牙
|29,291
|1,521,899
|196,958
|41,253
|英國
|21,410
|1,394,299
|3,135
|52,240
|阿根廷
|7,893
|1,318,384
|1,140,196
|35,727
|意大利
|27,352
|1,205,881
|442,364
|45,733
|哥倫比亞
|6,471
|1,205,217
|1,111,867
|34,223
|墨西哥
|2,874
|1,009,396
|754,200
|98,861
|秘魯
|1,257
|938,268
|865,348
|35,271
|德國
|8,444
|819,668
|521,565
|12,891
|伊朗
|0
|775,121
|564,699
|41,979
|波蘭
|19,152
|752,940
|324,282
|10,848
|南非
|1,245
|752,269
|695,496
|20,314
|烏克蘭
|12,177
|573,758
|261,836
|10,168
|比利時
|1,932
|537,871
|33,032
|14,616
|智利
|0
|532,604
|508,067
|14,863
|伊拉克
|0
|521,542
|449,565
|11,712
|美國疫情全球數據
|11,538,277
確診累積
+156,324(較上日)
|252,652
死亡個案
+687(較上日)
|7,070,344
治癒人數
+80,291(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|11,879
|1,106,235
|899,579
|20,218
|加利福尼亞州
|11,209
|1,044,896
|518,461
|18,304
|佛羅里達州
|4,663
|889,864
|619,819
|17,561
|紐約州
|4,063
|601,457
|430,973
|34,033
|伊利諾伊州
|11,632
|585,248
|317,943
|11,204
|佐治亞州
|1,247
|426,236
|267,955
|8,967
|田納西州
|7,951
|318,888
|271,864
|3,923
|威斯康星州
|4,389
|316,758
|243,841
|2,649
|北卡羅萊納州
|1,972
|314,207
|276,132
|4,814
|俄亥俄州
|7,268
|305,364
|205,198
|5,778
|中國大陸疫情全球數據
|86,361
確診累積
+14(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,372
治癒人數
+38(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,627
|4,512
|廣東
|3
|1,971
|1,925
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,283
|1
|河南
|0
|1,288
|1,259
|22
|上海
|4
|1,281
|1,198
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|962
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|933
|9
|香港疫情全球數據
|5,471
確診累積
+4(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,212
治癒人數
+14(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|527
|488
|30
|油尖旺區
|2
|362
|346
|3
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|294
|5
|沙田區
|0
|304
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|285
|4
|元朗區
|0
|288
|278
|5
|深水埗區
|0
|264
|249
|12
|東區
|0
|245
|232
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫